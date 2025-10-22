október 22., szerda

Bunkóparkolás deluxe: újra akcióban a Zárda közi parkolómester

Címkék#Megállni tilos#Zárda köz#autó#parkolás#szabály

Kaposvár, Zárda köz – Olvasónk küldte a fotót arról az autósról, aki ismét sikeresen felbosszantotta a környék lakóit: ezúttal is közvetlenül a „Megállni tilos” tábla után parkolt le, fittyet hányva minden szabályra és józan észre.

A helyiek szerint nem először fordul elő, hogy ez a kreatív sofőr ugyanoda áll, részlegesen elzárva a garázsbejárókat, megnehezítve, sőt, néha lehetetlenné téve a garázstulajdonosok ki- és beállását. A szűk közben egy nagyobb autó vagy furgon már alig – vagy nem is – fér el tőle, így a közlekedés is szinte lehetetlenné válik.

Az autó mellett, közvetlen a bal oldalon garázsok találhatók
Forrás: Olvasói fotó

Olvasónk joggal dühös, hiszen ez már nem egyszeri figyelmetlenség, hanem visszatérő, tudatos tilosban parkolás. Az autós minden jel szerint úgy gondolja, hogy a Zárda köz az ő privát parkolója – a tábla, garázsok és a forgalom pedig csak díszlet.

 

