A jóra és a szolgálatra érzékenyítik a fiatalokat

Budapesten a Magyar Szentek-templomában hálaadó szentmisével vette kezdetét a Caritas Hungarica díjátadó ünnepség, amit 14. alkalommal rendeztek meg. Fekete Szabolcs Benedek, a Karitász püspök-elnöke szentbeszédében a mai kor kihívásai között a személytelenség „diktatúráját”, az egységet romboló viszályokat, a pletykát és rágalmat említette, s arra buzdított, hogy legyen mindenki a béke eszköze. Személyes jelenlétet és konkrét, emberséges gesztusokat sürgetett.

A Caritas Hungarica díj kitüntetettjei a budapesti díjátadó ünnepséget követően a Magyar Szentek-templomában.

Zagyva Richárd, a Karitász országos igazgatója is mondott köszöntőt, majd átadták a díjakat. Feketéné Szabó Márta, a Kaposvári Egyházmegye karitászigazgatója lapunknak elmondta: Domján Kálmánné a balatonkeresztúri Karitász csoportnak alapító tagja és vezetője. Töretlen erővel, hittel és energiával irányítja és motiválja a tagokat. Nemcsak szervezi a programokat, hanem maga is odaadóan részt vállal azok megvalósításában. Évenként szervez lelkinapot, mert meggyőződése, hogy az ima alap és erőforrás is szolgálatukban.

Dr. Vajda Péter a tabi Utolsó Vacsora Plébánia Karitász csoportjának vezetője a megalakulástól fogva irányítja, szervezi az egyházmegye legnagyobb létszámmal működő és szolgáló közösségének az életét. Élen jár a támogatók és szponzorok felkutatásában is. Kiváló szervezőként, hiteles, elkötelezett segítőként munkálkodik a városban s a plébánián. Ő adta a motivációt társainak és az ötletet a helyi iskola diákjainak és tanárainak ahhoz, hogy elindulhasson két Caritas Junior csapat is, amelyeknek élvezettel szervezik a különböző programokat. Példaértékű és tiszteletet parancsoló az is, ahogyan a diákokat érzékenyítik a jóra, és ahogy tudásukat átadva alakítják szemléletüket.