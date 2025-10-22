1 órája
A jóra és a szolgálatra érzékenyítik a fiatalokat
A Katolikus Karitász elismerésében évek óta azok részesülnek, akik hosszú időn át kiemelkedő hűséggel és szeretettel végezték karitatív szolgálatukat. Egy balatonkeresztúri és egy tabi önkéntes is van azon 34 kitüntetett személy között, akik a közelmúltban átvehették a Caritas Hungarica díjat.
Budapesten a Magyar Szentek-templomában hálaadó szentmisével vette kezdetét a Caritas Hungarica díjátadó ünnepség, amit 14. alkalommal rendeztek meg. Fekete Szabolcs Benedek, a Karitász püspök-elnöke szentbeszédében a mai kor kihívásai között a személytelenség „diktatúráját”, az egységet romboló viszályokat, a pletykát és rágalmat említette, s arra buzdított, hogy legyen mindenki a béke eszköze. Személyes jelenlétet és konkrét, emberséges gesztusokat sürgetett.
Zagyva Richárd, a Karitász országos igazgatója is mondott köszöntőt, majd átadták a díjakat. Feketéné Szabó Márta, a Kaposvári Egyházmegye karitászigazgatója lapunknak elmondta: Domján Kálmánné a balatonkeresztúri Karitász csoportnak alapító tagja és vezetője. Töretlen erővel, hittel és energiával irányítja és motiválja a tagokat. Nemcsak szervezi a programokat, hanem maga is odaadóan részt vállal azok megvalósításában. Évenként szervez lelkinapot, mert meggyőződése, hogy az ima alap és erőforrás is szolgálatukban.
Dr. Vajda Péter a tabi Utolsó Vacsora Plébánia Karitász csoportjának vezetője a megalakulástól fogva irányítja, szervezi az egyházmegye legnagyobb létszámmal működő és szolgáló közösségének az életét. Élen jár a támogatók és szponzorok felkutatásában is. Kiváló szervezőként, hiteles, elkötelezett segítőként munkálkodik a városban s a plébánián. Ő adta a motivációt társainak és az ötletet a helyi iskola diákjainak és tanárainak ahhoz, hogy elindulhasson két Caritas Junior csapat is, amelyeknek élvezettel szervezik a különböző programokat. Példaértékű és tiszteletet parancsoló az is, ahogyan a diákokat érzékenyítik a jóra, és ahogy tudásukat átadva alakítják szemléletüket.