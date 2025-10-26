Olyat tesz helyetted a ChatGPT, ami nem is gondolnál

Forradalmi újítást jelentett be az OpenAI: mostantól közvetlenül a ChatGPT-n keresztül is lehet vásárolni. A funkció neve „Buy it in ChatGPT”, amely az úgynevezett Agentic Commerce Protocol (ACP) technológián alapul. Az új fejlesztés lehetővé teszi, hogy a felhasználók a beszélgetés közben, egyetlen kattintással rendeljenek meg termékeket a chatbot felületén keresztül.

Indul a vásárlás a ChatGPT segítségével Forrás: AI

A ChatGPT által vásárlás a jövő?

A vállalat közleménye szerint a rendszer az OpenAI és a Stripe együttműködésében jött létre, és célja, hogy az AI-ügynökök, a kereskedők és a vásárlók között közvetlen, biztonságos és gyors kapcsolat jöjjön létre. A ChatGPT így nem egyszerűen információforrás vagy tanácsadó lesz, hanem egy újfajta vásárlási platform is.

Az újítás lényege, hogy ha a felhasználó például egy adott terméket keres – mondjuk futócipőt vagy ajándékot –, a ChatGPT megmutathatja az elérhető ajánlatokat az internetes partnerektől. Ha a termék támogatja az Instant Checkout lehetőséget, a vásárlás azonnal elindítható a chatfelületen belül, anélkül, hogy a felhasználónak külön webshopba kellene átlépnie. A fizetés és a szállítás lebonyolítása továbbra is az adott kereskedő rendszerében történik.

Az Origo Techbázis cikke szerint az új funkció egyelőre az Egyesült Államokban indul el, és elsőként az Etsy eladói kínálhatják így termékeiket. A későbbiekben Shopify-üzletek is csatlakozhatnak, így a kínálat fokozatosan bővül majd. Az OpenAI hangsúlyozza, hogy a funkció nem befolyásolja a találati sorrendet – a ChatGPT továbbra is objektívan, több szempont (ár, elérhetőség, minőség, szállítási feltételek) alapján ajánlja a termékeket.

Gyors vásárlási lehetőséget kínál Forrás: AI

A „Buy it in ChatGPT” funkció az OpenAI tervei szerint nyílt technológiára épül, vagyis más fejlesztők és platformok is integrálhatják majd saját rendszereikbe az Agentic Commerce Protocolt. A cél egy átlátható, közös alap létrehozása, amely a mesterséges intelligencia-alapú kereskedelmet támogatja.

Az újítás nem jár pluszköltséggel a felhasználók számára: a ChatGPT a sikeres vásárlások után jutalékot kap a kereskedőtől, így az ügyfelek számára a szolgáltatás ingyenes marad. Az OpenAI szerint a rendszer kiemelten figyel a biztonságra és adatvédelemre, a fizetési folyamatot pedig a Stripe infrastruktúrája védi.

A szolgáltatás elsőként az amerikai ChatGPT Plus és Enterprise előfizetők számára lesz elérhető, de a cég hosszabb távon globális bevezetést tervez, a nemzetközi terjeszkedés már folyamatban van, így Európában és Magyarországon is lehet rá számítani.

Az OpenAI szerint az újítás célja, hogy a mesterséges intelligencia ne csak beszélgetőtárs, hanem valódi digitális asszisztens legyen, amely a termékválasztástól a vásárlásig minden lépésben segíti a felhasználót. Ez a fejlesztés új fejezetet nyithat az online kereskedelemben, ahol a mesterséges intelligencia nemcsak tanácsot ad, hanem valós vásárlási élményt is biztosít.