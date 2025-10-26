2 órája
Olyat tesz helyetted a ChatGPT, ami nem is gondolnál
A manapság megszokott startup-mintát követve a legnépszerűbb mesterséges intelligencia platformnak sincs valóban fenntartható üzleti modellje. Mostantól közvetlenül a ChatGPT-n keresztül is lehet vásárolni.
Sokszor már a diagnózist is a ChatGPT állítja fel
Forrás: forbes.com
Forradalmi újítást jelentett be az OpenAI: mostantól közvetlenül a ChatGPT-n keresztül is lehet vásárolni. A funkció neve „Buy it in ChatGPT”, amely az úgynevezett Agentic Commerce Protocol (ACP) technológián alapul. Az új fejlesztés lehetővé teszi, hogy a felhasználók a beszélgetés közben, egyetlen kattintással rendeljenek meg termékeket a chatbot felületén keresztül.
A ChatGPT által vásárlás a jövő?
A vállalat közleménye szerint a rendszer az OpenAI és a Stripe együttműködésében jött létre, és célja, hogy az AI-ügynökök, a kereskedők és a vásárlók között közvetlen, biztonságos és gyors kapcsolat jöjjön létre. A ChatGPT így nem egyszerűen információforrás vagy tanácsadó lesz, hanem egy újfajta vásárlási platform is.
Az újítás lényege, hogy ha a felhasználó például egy adott terméket keres – mondjuk futócipőt vagy ajándékot –, a ChatGPT megmutathatja az elérhető ajánlatokat az internetes partnerektől. Ha a termék támogatja az Instant Checkout lehetőséget, a vásárlás azonnal elindítható a chatfelületen belül, anélkül, hogy a felhasználónak külön webshopba kellene átlépnie. A fizetés és a szállítás lebonyolítása továbbra is az adott kereskedő rendszerében történik.
Az Origo Techbázis cikke szerint az új funkció egyelőre az Egyesült Államokban indul el, és elsőként az Etsy eladói kínálhatják így termékeiket. A későbbiekben Shopify-üzletek is csatlakozhatnak, így a kínálat fokozatosan bővül majd. Az OpenAI hangsúlyozza, hogy a funkció nem befolyásolja a találati sorrendet – a ChatGPT továbbra is objektívan, több szempont (ár, elérhetőség, minőség, szállítási feltételek) alapján ajánlja a termékeket.
A „Buy it in ChatGPT” funkció az OpenAI tervei szerint nyílt technológiára épül, vagyis más fejlesztők és platformok is integrálhatják majd saját rendszereikbe az Agentic Commerce Protocolt. A cél egy átlátható, közös alap létrehozása, amely a mesterséges intelligencia-alapú kereskedelmet támogatja.
Az újítás nem jár pluszköltséggel a felhasználók számára: a ChatGPT a sikeres vásárlások után jutalékot kap a kereskedőtől, így az ügyfelek számára a szolgáltatás ingyenes marad. Az OpenAI szerint a rendszer kiemelten figyel a biztonságra és adatvédelemre, a fizetési folyamatot pedig a Stripe infrastruktúrája védi.
- A szolgáltatás elsőként az amerikai ChatGPT Plus és Enterprise előfizetők számára lesz elérhető, de a cég hosszabb távon globális bevezetést tervez, a nemzetközi terjeszkedés már folyamatban van, így Európában és Magyarországon is lehet rá számítani.
Az OpenAI szerint az újítás célja, hogy a mesterséges intelligencia ne csak beszélgetőtárs, hanem valódi digitális asszisztens legyen, amely a termékválasztástól a vásárlásig minden lépésben segíti a felhasználót. Ez a fejlesztés új fejezetet nyithat az online kereskedelemben, ahol a mesterséges intelligencia nemcsak tanácsot ad, hanem valós vásárlási élményt is biztosít.
Mit mond a helyi szakértő?
Kormos Attila, kaposvári informatikus elmondta, hogy az OpenAI már régóta abba az irányba fejleszti mesterséges intelligenciáját, hogy minél több üzleti partnert vonjon be, és ezeken keresztül új bevételi forrásokat teremtsen. Hangsúlyozta, hogy a ChatGPT már most is képes arra, hogy ha valaki például televíziót keres, a rendszer képekkel, árakkal és linkekkel együtt ajánljon helyi boltokat. Ez szerinte egy olyan funkció, amit az OpenAI valószínűleg tovább szeretne fejleszteni, hogy minél pontosabb, személyre szabott ajánlatokat adjon.
Kiemelte, hogy az adatbiztonság szempontjából ez a fejlesztés kockázatokat is rejt magában, mivel az ilyen rendszerek részletesebb profilt alkothatnak a felhasználókról, mint korábban bármely más nagyvállalat, például a Meta vagy a Google. Hozzátette, hogy az OpenAI működése során még több adatot használhat fel a modelljei fejlesztéséhez, és ez magában foglalhatja a vásárlási szokásainkat is.
Kormos Attila szerint a fejlesztés ugyanakkor roppant kényelmes és előremutató, hiszen az átlagfelhasználó számára több haszonnal járhat, mint hátránnyal.
Tudni kell, hogy ha valamit ingyen használunk, annak ára van – és ez az ár gyakran a személyes adatainkban rejlik.
Elmondta, hogy az OpenAI nemrégiben további befektetéseket eszközölt, többek között az NVIDIA-ban is, hogy még fejlettebb modelleket tudjon létrehozni. Ez azt mutatja, hogy a vállalat még komolyabb fejlesztéseket tervez, amihez még több adatot fog felhasználni.
A szakember szerint a technológia fejlődése abba az irányba halad, hogy a keresés és a vásárlás egyre inkább emberközelivé váljon. Az okostelefonok, okosórák és más okoseszközök mind afelé mutatnak, hogy kevesebb kijelzőt és nyomkodást igényeljenek, és egyre nagyobb szerepet kapjanak a párbeszédes, mesterséges intelligencián alapuló megoldások.
Hangsúlyozta, hogy az AI-alapú vásárlás a fogyasztók számára kényelmes és előnyös lehet, hiszen gyorsabb és versenyképesebb piaci környezetet teremthet, ugyanakkor fontos, hogy a felhasználók tudatosan kezeljék adataikat, és tisztában legyenek a technológia áraival és kockázataival.