október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagybajom

1 órája

Chip is kell a kötelező oltáshoz

Címkék#oltás#chip#kutya

Harsányi Miklós
Chip is kell a kötelező oltáshoz

Fotó: Bús Csaba

Az ebek kötelező veszettség elleni védőoltását október 12-én, vasárnap tartják Nagybajomban. Három helyszínen, a Művelődési ház parkolójában, a Zrínyi és Huszár utcai, illetve a Sugár és Petőfi utcai kereszteződésben várják a kutyákat és gazdáikat. 

Állatvédelem: kutya világ az ebadó után.
Az ebek kötelező veszettség elleni  védőoltását október 12-én, vasárnap tartják

Az ebtartók figyelmét arra is felhívták, hogy 2013 január elsejétől kötelező valamennyi négy hónaposnál idősebb kutyát chippel megjelölni, s csak a már chipezett állatot lehet veszettség elleni védőoltásban részesíteni ezután. 

Az oltás díja 8000 forint, amely tartalmazza a féregtelenítő tablettát is. Háznál történő oltás 10 000 forint, mikrochip beültetése 8000 forint, derült ki a nagybajomi önkormányzat közösségi oldalán közölt tájékoztatóból. Azt is kérik, hogy az érintettek vigyék magukkal a kutya oltási igazolványát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu