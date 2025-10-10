Chip is kell a kötelező oltáshoz

Az ebek kötelező veszettség elleni védőoltását október 12-én, vasárnap tartják Nagybajomban. Három helyszínen, a Művelődési ház parkolójában, a Zrínyi és Huszár utcai, illetve a Sugár és Petőfi utcai kereszteződésben várják a kutyákat és gazdáikat.

Az ebtartók figyelmét arra is felhívták, hogy 2013 január elsejétől kötelező valamennyi négy hónaposnál idősebb kutyát chippel megjelölni, s csak a már chipezett állatot lehet veszettség elleni védőoltásban részesíteni ezután.

Az oltás díja 8000 forint, amely tartalmazza a féregtelenítő tablettát is. Háznál történő oltás 10 000 forint, mikrochip beültetése 8000 forint, derült ki a nagybajomi önkormányzat közösségi oldalán közölt tájékoztatóból. Azt is kérik, hogy az érintettek vigyék magukkal a kutya oltási igazolványát.