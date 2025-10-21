október 21., kedd

Megdöbbentő, hogy mit talált a kaposvári történész a CIA iratai között

Bertalan Péter új szemlélettel közelít 1956 történéseihez. Az új kutatásai alapján rendkívül érdekes, hogy mit talált a kaposvári történész a CIA iratai között.

Kovács Gábor László

A CIA most az internetre kitett iratai szolgálnak Bertalan Péter, kaposvári történész új kutatásainak alapjául. A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem munkatársa a titkosszolgálati jelentések világában helyezte el 56 nemzetközi történéseit, és ezzel a új szemlélettel szeretne hozzájárulni a történettudományi kutatásokhoz.

56-ról új CIA-s források nyíltak meg
56-ról új CIA-s források nyíltak meg 
Fotó: MW

Az új CIA iratok cáfolják az eddigi közvélekedést 56-ról   

Az interneten elérhető CIA-s iratokat folyamatosan kutatja Bertalan Péter.  
– Ezek azt mutatják, hogy az 50-es évek elejétől, közepétől tudták a laktanyák lokációját, a szovjet csapatok mozgását, elhelyezkedését, terveit, felvonulási területeit ismerték – mondta a kaposvári történész. – Eddig volt egy olyan nézet a CIA-vel kapcsolatban, hogy Magyarországon nem volt műveleti tevékenységük. Részben igaz is lehet, hogy konkrét tevékenység nem volt, de az előadásomban szerepel, hogy stratégia- és modellgyártást végeztek, mert a most elérhető iratok azt mutatják, hogy mindent tudtak Közép-Európáról.      

Bertalan Péter, kaposvári történész folyamatosan kutatja az interneten elérhető CIA-s iratokat
Fotó: Lang Róbert

Végsőkig kitartottak a Dráva mentén 

Az eddigi közvélekedés alapján az országos ellenállásnak november közepére vége volt, de Bertalan Péter szerint fontos megjegyezni, hogy a MNL Somogy Vármegyei Levéltárának unikális forrásai, valamint egykori és jelenlegi munkatársainak, Andrássy Antal, Szántó László, Farkas Péter munkássága, és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában fellehető dokumentumok bizonyítják, hogy a Dráva mentén, Barcs környékén és a határvidéken még ezután is maradtak ellenálló csoportok. Ez a szórványos, ritka ellenállás azt mutatta, hogy a legvégsőkig kitartottak a magyar hősök, állította. Az erdőkben, ártereken gyűltek össze, és egy részük abban gondolkodott, hogy a titoista, harmadik utas Jugoszlávián át eljutnak nyugatra. A terveik jó része azonban nem valósult meg, mert a rendőrség és a határőrizeti szervek lekapcsolták őket.
– Ki kell emelni, hogy 1956 februárjában a XX. kongresszuson Hruscsov elindította a desztálinizációt, és ez hazánkban elvezetett 56-hoz, de a forradalmi ellenállás hősei már korábban is érezték, hogy Magyarországon változás kell. Bár a Nyugat geopolitikai és stratégiai okokból cserbenhagyta az ellenállókat ... – jegyezte meg Bertalan Péter, aki korábban a Sonline.hu-nak a csernobili történésekről is elmondta véleményét. 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
