Porondon a múlt, a Cseri park egykor volt csodavilága

A harminchét tagú társulat messze földről jött, s hónapokon át szórakoztatta a magyar közönséget. A cirkusz akkor még több volt, mint műsor – inkább ünnepnek tekintették. Egy vándorló, illatokkal, zenével, emberi ügyességgel és állatokkal teli csoda, amely megállította az időt.

Porondon a múlt: a régi idők cirkusza

A régi cirkuszok meséje

Róma örök városában, a Tiberis partján a Colosseum falai között vér és por kavargott a levegőben – a cirkusz a hősök és vadállatok küzdőtere volt. Az évek múlásával azonban egészen más világ fogadja a közönséget: az olasz showműsor megszelídült, de a veszély, a feszültség, a varázslat ott bujkál még a kulisszák mögött.

A cirkusz mindig a bátorság és az álmok otthona volt. Olaszországból, a Tiberis partjáról is érkeztek vendégek – Carlo Tiberti társulata például. A híres cirkuszi dinasztia neve Itáliában fogalom volt, s Kaposváron is megálltak pár napra. A régi Colosseum véres küzdelmeihez képest Tibertiék világa is megszelídült, művészi látványosságot jelentett. A trapézon repülő artistákat, zenére táncoló lovakat, hatalmas jegesmedvéket láthatott a közönség, utóbbiak a dobozokon egyensúlyozva léptek a porondra. Az igazgató, a sebekkel teli kezű Carlo büszkén nézte fiát, Giancarót, amint átvette tőle az állatszámokat. A család több mint százéves örökséget őrzött, s mikor Milánó híres Dómja előtt felállíthatták sátrukat, az egész olasz sajtó ünnepelte őket. Később pedig a kaposvári gyerekek csodálhatták őket, és a város estéinek hangulatát betöltötte az olasz muzsika és a közönség morajlása.

De nem csak Olaszországból és Lengyelországból jöttek csodák. Az Uránia Cirkusz „Üdvözlet Szófiából” című műsora is meghódította a magyar közönséget. A sátor alatt csillogó ruhákban, diszkózenére léptek színre az artisták, a porondon kutyák táncoltak, s egy kilencéves bűvész, Antoni varázsolta el a nézőket. A zenebohócnő, Bozidara Harizanova nyolcféle hangszeren játszott, miközben a közönség nevetett, tapsolt, és a gyerekek arca ragyogott a csodától. A családok vasárnap délutánonként a cseri parkba zarándokoltak – mert tudták, aznap este újra kinyílik a varázslat kapuja.