Állandóak a balhék, de hiába a tiltás, újra kinyitott a City presszó – elegük van a lakóknak a hírhedt kocsmából

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, átalakulóban van Kaposvár kocsmaélete: a városban egyre több vendéglátóhely kerül eladásra, kiadásra, vagy végleg bezár. A „kiskocsmák” világa – sokak szerint a városi élet egyik utolsó közösségi tere – lassan átalakul, azonban nem mindenhol békésen zajlik a váltás. Cikkünkben röviden említést tettünk a City Presszóról, amely körül évek óta feszültség tapasztalható a környékbeli lakók és a vendéglátóhely üzemeltetése miatt. Csütörtökön az egység új üzemeltetője elmondta, hogy rendben zajlik a működés, a presszó pedig rendelkezik a szükséges engedélyekkel az előírásoknak megfelelő üzemeltetéshez.

A szóban forgó Honvéd utcai City Presszó

Forrás: Facebook

A City Presszó a környék hírhedt pontjává vált

A kocsma környékén élő kaposvári lakosok évek óta próbálnak hivatalos úton is megoldást találni az általuk problémásnak tartott működésre. Többen fordultak a város jegyzőjéhez, aki azonban – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – minden alkalommal más település jegyzőjét kérte fel az ügy kivizsgálására. A lakók szerint ez a gyakorlat, bár jogszerű, a probléma gyökerét nem oldotta meg.

– Sokak szemében a környék egyet jelentett a hírhedt presszóval. A negatív jelzők sajnos nem alaptalanok; szinte napi szinten történt bejelentés a mentőszolgálat vagy a rendőrség felé hangoskodás, verekedés vagy vendégek rosszulléte miatt – fogalmazott Fodor Judit, társasházi ingatlantulajdonos.

A lakók elmondása szerint nemcsak ők, hanem a presszó korábbi alkalmazottai is tettek bejelentéseket az adóhatóság felé, eredménytelenül. Klárics Tibor társasházkezelő is jelezte, hogy a közösség évek óta próbálta elérni, hogy a vendéglátóhely működése ne zavarja a lakóház nyugalmát, de szerintük sem a panaszok, sem a hatósági beavatkozások nem hoztak valódi változást.

A City Presszó környezetében rengeteg lakás található

Forrás: Google Maps

Engedély nélküli „terasz” és éjszakai lármázás

A lakók egyik fő kifogása, hogy – állításuk szerint – a presszó bérlői önhatalmúlag terjesztették ki működésüket a bejárat előtti részre, amely a társasház közös területe, illetve részben önkormányzati közterület. Ezt a területet teraszként használták, holott nem rendelkeznek érvényes közterület-használati engedéllyel. A lakók beszámolói szerint a vendégek záróra után is a presszó előtt maradtak, és a helyben vásárolt italokkal az utcán, a ház előtti járdán folytatták az italozást. A zaj, dohányfüst és éjszakai hangoskodás rendszeresen zavarta a lakókat, köztük kisgyermekes családokat és dolgozó embereket.

A kocsma reggel 6 órakor nyit, és onnantól kezdődik újra a lármázás. Többször rendőrök intézkedtek, de eredménytelenül.

Fodor Judit álláspontja szerint a helyszín különösen érzékeny, hiszen a presszó néhány méterre található a Honvéd Utcai Általános Iskolától, valamint egy városfejlesztési program keretében megújított lakópark közvetlen közelében. A lakók szerint ez a kontraszt különösen szembeötlő, és nem méltó egy megújuló városrészhez.