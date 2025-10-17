október 17., péntek

Bulinegyed a lakótömbben

1 órája

Állandóak a balhék, de hiába a tiltás, újra kinyitott a City presszó – elegük van a lakóknak a hírhedt kocsmából

Címkék#Kaposvár#környék#társasházi#City Presszó#Dr Fodor Judit#rendelet#engedély#kocsma

Egyre több kaposvári presszó zár be vagy keres új bérlőt, de nem minden váltás zajlik békésen. A City Presszó körül évek óta tartó lakossági panaszok, hatósági bejelentések és viták után a társasházban élők közössége most ismét lépéseket tett a nyugalom helyreállítása érdekében. A kocsma október 16-án újranyitott – az új üzemeltető szerint jogszerűen, a lakók szerint a köznyugalmat továbbra is veszélyeztetve.

MW

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, átalakulóban van Kaposvár kocsmaélete: a városban egyre több vendéglátóhely kerül eladásra, kiadásra, vagy végleg bezár. A „kiskocsmák” világa – sokak szerint a városi élet egyik utolsó közösségi tere – lassan átalakul, azonban nem mindenhol békésen zajlik a váltás. Cikkünkben röviden említést tettünk a City Presszóról, amely körül évek óta feszültség tapasztalható a környékbeli lakók és a vendéglátóhely üzemeltetése miatt. Csütörtökön az egység új üzemeltetője elmondta, hogy rendben zajlik a működés, a presszó pedig rendelkezik a szükséges engedélyekkel az előírásoknak megfelelő üzemeltetéshez.

A szóban forgó Honvéd utcai City Presszó
A szóban forgó Honvéd utcai City Presszó 
Forrás: Facebook 

A City Presszó a környék hírhedt pontjává vált

A kocsma környékén élő kaposvári lakosok évek óta próbálnak hivatalos úton is megoldást találni az általuk problémásnak tartott működésre. Többen fordultak a város jegyzőjéhez, aki azonban – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – minden alkalommal más település jegyzőjét kérte fel az ügy kivizsgálására. A lakók szerint ez a gyakorlat, bár jogszerű, a probléma gyökerét nem oldotta meg.
– Sokak szemében a környék egyet jelentett a hírhedt presszóval. A negatív jelzők sajnos nem alaptalanok; szinte napi szinten történt bejelentés a mentőszolgálat vagy a rendőrség felé hangoskodás, verekedés vagy vendégek rosszulléte miatt – fogalmazott Fodor Judit, társasházi ingatlantulajdonos.
A lakók elmondása szerint nemcsak ők, hanem a presszó korábbi alkalmazottai is tettek bejelentéseket az adóhatóság felé, eredménytelenül. Klárics Tibor társasházkezelő is jelezte, hogy a közösség évek óta próbálta elérni, hogy a vendéglátóhely működése ne zavarja a lakóház nyugalmát, de szerintük sem a panaszok, sem a hatósági beavatkozások nem hoztak valódi változást.

A City Presszó környezetében rengeteg lakás található
A City Presszó környezetében rengeteg lakás található 
Forrás: Google Maps

Engedély nélküli „terasz” és éjszakai lármázás

A lakók egyik fő kifogása, hogy – állításuk szerint – a presszó bérlői önhatalmúlag terjesztették ki működésüket a bejárat előtti részre, amely a társasház közös területe, illetve részben önkormányzati közterület. Ezt a területet teraszként használták, holott nem rendelkeznek érvényes közterület-használati engedéllyel. A lakók beszámolói szerint a vendégek záróra után is a presszó előtt maradtak, és a helyben vásárolt italokkal az utcán, a ház előtti járdán folytatták az italozást. A zaj, dohányfüst és éjszakai hangoskodás rendszeresen zavarta a lakókat, köztük kisgyermekes családokat és dolgozó embereket.

A kocsma reggel 6 órakor nyit, és onnantól kezdődik újra a lármázás. Többször rendőrök intézkedtek, de eredménytelenül.

Fodor Judit álláspontja szerint a helyszín különösen érzékeny, hiszen a presszó néhány méterre található a Honvéd Utcai Általános Iskolától, valamint egy városfejlesztési program keretében megújított lakópark közvetlen közelében. A lakók szerint ez a kontraszt különösen szembeötlő, és nem méltó egy megújuló városrészhez.

A City Presszó újra nyitva
A City Presszó újra nyitva 
Fotó: Lang Róbert

A jogi háttér: tiltott az alkoholfogyasztás közterületen

Fodor Judit felhívta a figyelmet, hogy Kaposváron rendelet tiltja az alkoholfogyasztást közterületen, kivéve azokat a vendéglátóhelyeket, amelyek érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkeznek, és nyitvatartási időben működnek. A városi szabályozás a köznyugalom és a köztisztaság védelmét szolgálja, és egyértelmű: aki közterületen, engedély nélkül fogyaszt alkoholt, szabálysértést követ el. A társasház tulajdonosai szerint azonban a City Presszó esetében ilyen engedély jelenleg nincs érvényben, így a ház előtti italozás jogszerűsége erősen megkérdőjelezhető.

Társasházi döntés: tiltás a nyugalom érdekében

A több éve tartó panaszok és beadványok után 2025 szeptemberében történt előrelépés: a vendéglátóhelyet rövid időre bezárták, majd új bérlővel kívánt újra nyitni. A társasház hivatalos értesítést kapott az új működtetőről, és 15 napon belül közgyűlést tartott, ahol a lakók határozatban tiltották meg az üzlet jelenlegi formájú működését. A döntés alapja, hogy a jogszabályok értelmében egy társasház meghatározhatja vagy korlátozhatja, hogyan használható egy nem lakás céljára szolgáló helyiség, ha annak tevékenysége zavarja a lakók nyugalmát, vagy veszélyezteti a környezetet. A lakóközösség ezzel a lehetőséggel élve kimondta, hogy az épületben nem kívánnak vendéglátó jellegű tevékenységet, mivel az eddigi tapasztalatok szerint az ilyen működés rendszeresen zajjal, rendbontással és köznyugalmat sértő magatartással jár.

A közgyűlési döntés ellenére a City Presszó október 16-án újra megnyitott, és – a tulajdonos állítása szerint – minden engedélyük rendben van. A lakók most abban bíznak, hogy a társasház határozata, valamint a jegyzői és önkormányzati eljárások további lépéseket eredményeznek.

– A társasházi tiltásnak és a hivatalos beadványoknak köszönhetően reméljük, hogy végre jogszerű intézkedések születnek. Ezzel nemcsak a házban élők, hanem a környék egész közössége megnyugodhatna – emelte ki Fodor Judit.
A lakók szerint a néhány napos bezárás idején érezhető volt a különbség, végre szellőztethettek, anélkül hogy cigarettafüst vagy hangzavar szűrődött volna be az ablakon. Este pedig csend volt, ami ritkaságnak számított.

A City Presszó bárpultja
A City Presszó bárpultja 
Forrás: Facebook

Társadalmi kezdeményezés a környezet rendbetételére

Szintén társadalmi kezdeményezéssel Fodor Judit és Klárics Tibor a jogos és jogszerű működési engedély megszüntetése esetén felhívást tenne közzé a környéken élőkkel közösen megvalósított, a Társasház környezetének és közterületeinek takarításával, esztétikusabbá tételével, a közterület felügyeletnek is példát mutatva.

A környéken élőkkel közösen szeretnénk takarítási és szépítő akciót szervezni a társasház és a közterületek rendezésére. A célunk, hogy példát mutassunk a közterület-felügyeletnek is, és visszaadjuk a környék eredeti arculatát.

  • A lakók tehát továbbra is elszántak. A City Presszó ugyan újranyitott, de a társasházi tulajdonosok és a környékbeliek szerint a történet még nem ért véget, nem adják fel a küzdelmet azért, hogy lakókörnyezetük végre nyugodt, biztonságos és méltó legyen Kaposvár városi közösségéhez.

 

