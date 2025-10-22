október 22., szerda

Civil gépkocsi és drón is segítette a razziát: ennyien buktak az ellenőrzésen!

Fokozott rendőri ellenőrzés zajlott Nagyatád és Barcs térségében: Civil autók, drónok és a finn módszer is segítette a szabályszegők kiszűrését.

Harsányi Miklós
Fotó: Nick Rains

– A rendőrök október 21-én Nagyatád és Barcs vonzáskörzetének forgalmát ellenőrizték fokozottan – közölte szerdán a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK). – A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében az egyenruhások nemcsak civil autókkal, hanem drónokkal is ellenőrizték a közlekedésbiztonság tekintetében legkritikusabb pontokat, valamint finn módszerrel is szondáztattak.

Az akció ideje alatt a járőrök 554 gépjárművezetőt ellenőriztek, közülük egy sofőrnél sem merült fel az ittasság gyanúja. A rendőröknek emellett sebességtúllépés, biztonsági öv használatának hiánya, irányváltoztatás szabályainak megsértése, valamint vezetés közben kézben tartott mobiltelefon használat miatt összesen 38 esetben kellett intézkedniük. Az ellenőrzést 10 járőrautó, egy civil gépkocsi, egy sebességmérő berendezés és három drón segítette.


 

 

