Egy napra Kaposvár lett az ország civil fővárosa

A civil szolgáltató terek munkatársainak országos megbeszélése zajlott a somogyi vármegyeszékhelyen. A találkozón Szalay-Bobrovniczky Vince, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője, Biró Norbert, Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke, valamint Kárpáti Tímea alpolgármester köszöntötte a megjelenteket.

Biró Norbert, Szalay-Bobrovniczky Vince és Gelencsér Attila a civil központok találkozóján Fotó: Lang

A civilek nélkül elképzelhetetlen a jövő

– Nagy megtiszteltetés nekünk, kaposváriaknak hogy egy napra Kaposvár lett az ország fővárosa a civilek tekintetében – mondta Gelencsér Attila. – Közösségben tud az ember igazán tud boldog lenni, és a civilek közösségeket építenek, és egyre inkább szükség van rájuk, nem az a helyzet, hogy fogyna körülöttük a levegő. Ellenkezőleg, civilek nélkül ma már a XXI. század elképzelhetetlen, mert a civilek azokat a lyukakat tömik be, ahol a kultúra, a gondoskodás vagy éppen a sport területén az állam vagy az önkormányzat nem tud közvetlenül segíteni a rászorulóknak.

Somogyban a civileket a közösség motorjának tartják, és ez a legutóbbi pályázatok számában is megmutatkozott, mert a vármegyék közül a 6. legtöbb forrásra pályáztak 2025-re: 451 millió forintra a Nemzeti Együttműködési Alapból (NEAK) és ehhez jön még a 191 millió a Városi Civil Alapból, vagyis összesen több mint 640 millió forintot igényeltek a somogyi civil szervezetek.

Azonban a civilek a pályázatírásban és elszámolásban gyakran nem olyan jártasak, mint a közösségépítésben, ezért hozta létre a kormány a Civil Közösségi Szolgáltató Központokat 19 vármegyében és a fővárosban. A kaposvári irodával messzemenően elégedettek, ez azért is fontos, mert a napokban fogják kiírni a pályázatot, hogy a civil szolgáltató terek folytathassák a tevékenységüket.

– Felfelé mennek a számok: több mint 21 milliárd forintot különített el a civilek számára a kormány, tehát az elmúlt 7 évben megnégyszerezte az összeget – mondta Szalay-Bobrovniczky Vince.

Az államtitkár hozzátette: az egyszerűsített elszámolás keretét megemelték 3 millió forintról 5 millió forintra, és ez vonatkozik az október 6-tól november 5-i ig futó pályázati lehetőségekre a NEA nagy pályázatán. Október 20-tól november 19-ig a NEA egyszerűsített pályázati kerete várja a pályázókat. Ez az a keret ahol 400 ezer forintra ra lehet pályázni. Ez az összeg is számít sokaknak, és aki itt elindul, máris nyer, mert nincs pályázati bírálat, tehát alanyi jogon lehet civil forrásokhoz jutni. Ezzel az a cél, hogy azokat a kis civil szervezeteket is támogassák, akik egy versenyben nehezen állják meg a helyüket.

