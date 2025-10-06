Lezárás
1 órája
Combos torlódás van kialakulóban az autópályán, erre ne menj!
Az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán a 20-as kilométernél műszaki hiba miatt a külső sávot lezárták – tájékoztatott róla az MKIF Zrt. Így jelenleg az érintett szakaszon egy sáv járható. A műszaki hiba elhárítsa folyamatban van.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre