1 órája

Combos torlódás van kialakulóban az autópályán, erre ne menj!

Címkék#Balaton#m7#autópálya

Az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán a 20-as kilométernél  műszaki hiba miatt a külső sávot lezárták – tájékoztatott róla az MKIF Zrt.  Így jelenleg az érintett szakaszon egy sáv járható. A műszaki hiba elhárítsa folyamatban van.

 

