Újra terjed a Covid – a siófoki orvos szerint egyre több a beteg

A Covid-fertőzések terjedése miatt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 39. heti jelentése ismét növekvő esetszámról számolt be. A légúti megbetegedések többségét továbbra is a koronavírus okozza, és az orvoshoz fordulók aránya nő, különösen a gyerekek körében.

Covid-fertőzés: ismét emelkedik Somogyban – a siófoki háziorvos szerint egyre több beteg jelentkezik felső légúti panaszokkal

Kaposváron mérsékelt a szennyvízben mért koncentráció

A szennyvízben mért koronavírus-koncentráció országosan tovább emelkedett, több városban – köztük Debrecenben, Veszprémben, Szombathelyen és Nyíregyházán – is növekedést mutattak ki a minták. Ez arra utal, hogy a fertőzöttek száma a következő hetekben tovább nőhet. Csökkenő tendencia egyetlen településen sem figyelhető meg. Kaposváron mérsékelt, Pécsen, Zalaegerszegen és a budapesti agglomerációban viszont már emelkedett a SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben.

Forrás: nngyk.gov.hu

Van, aki észre sem veszi, másoknál hányinger, hasmenés, szemgyulladás a jellemző

– Augusztusban és szeptember első hetében fordult elő nálunk több Covid-beteg. Az emelkedő felső légúti fertőzések tükrében az új Covid-variáns, a Nimbus esetszáma is egyre magasabb. A tünetek vegyesek: van, aki észre sem veszi, másoknál fáradtság, hányinger, hasmenés és szemgyulladás jelentkezik. A Nimbus-variánst nehéz megkülönböztetni a többi felső légúti vírustól, mert integrálódik – mondta dr. Nagy Árpád, siófok-kiliti háziorvos.

Covid-fertőzések: novemberben érkezhet az oltóanyag

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós és epidemiológiai igazgatója az InfoRádióban elmondta, hogy a most terjedő koronavírus-variáns többnyire enyhébb tüneteket okoz, mint a pandémia idején tapasztalt formák, ugyanakkor a megelőzés továbbra is fontos, különösen az idősek és a krónikus betegek esetében. – Ebben a helyzetben fontos, mikor jönnek a védőoltások az influenza, de akár a Covid ellen is: október végén az influenza elleni, novemberben a Covid elleni – mondta Galgóczi Ágnes.