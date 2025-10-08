október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Betegség

1 órája

Újra terjed a Covid – a siófoki orvos szerint egyre több a beteg

Címkék#szennyvíz#Kaposvár#Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ#légúti#SARS-CoV-2#koronavírus

A somogyi háziorvosok is tapasztalják, hogy egyre többen fordulnak orvoshoz felső légúti panaszokkal. A Covid-fertőzés szám országosan is emelkedik, amit a szennyvízvizsgálatok eredményei is megerősítenek, miközben a hatóságok az őszi védőoltási időszakra készülnek.

Krausz Andrea

A Covid-fertőzések terjedése miatt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 39. heti jelentése ismét növekvő esetszámról számolt be. A légúti megbetegedések többségét továbbra is a koronavírus okozza, és az orvoshoz fordulók aránya nő, különösen a gyerekek körében.

Covid-fertőzés
Covid-fertőzés: ismét emelkedik Somogyban – a siófoki háziorvos szerint egyre több beteg jelentkezik felső légúti panaszokkal
Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Kaposváron mérsékelt a szennyvízben mért koncentráció

A szennyvízben mért koronavírus-koncentráció országosan tovább emelkedett, több városban – köztük Debrecenben, Veszprémben, Szombathelyen és Nyíregyházán – is növekedést mutattak ki a minták. Ez arra utal, hogy a fertőzöttek száma a következő hetekben tovább nőhet. Csökkenő tendencia egyetlen településen sem figyelhető meg. Kaposváron mérsékelt, Pécsen, Zalaegerszegen és a budapesti agglomerációban viszont már emelkedett a SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben.

Forrás: nngyk.gov.hu

Van, aki észre sem veszi, másoknál hányinger, hasmenés, szemgyulladás a jellemző

– Augusztusban és szeptember első hetében fordult elő nálunk több Covid-beteg. Az emelkedő felső légúti fertőzések tükrében az új Covid-variáns, a Nimbus esetszáma is egyre magasabb. A tünetek vegyesek: van, aki észre sem veszi, másoknál fáradtság, hányinger, hasmenés és szemgyulladás jelentkezik. A Nimbus-variánst nehéz megkülönböztetni a többi felső légúti vírustól, mert integrálódik – mondta dr. Nagy Árpád, siófok-kiliti háziorvos.

Covid-fertőzések: novemberben érkezhet az oltóanyag

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós és epidemiológiai igazgatója az InfoRádióban elmondta, hogy a most terjedő koronavírus-variáns többnyire enyhébb tüneteket okoz, mint a pandémia idején tapasztalt formák, ugyanakkor a megelőzés továbbra is fontos, különösen az idősek és a krónikus betegek esetében. – Ebben a helyzetben fontos, mikor jönnek a védőoltások az influenza, de akár a Covid ellen is: október végén az influenza elleni, novemberben a Covid elleni – mondta Galgóczi Ágnes.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu