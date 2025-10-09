október 9., csütörtök

Dénes névnap

Csaknem 23 ezer tő kétnyári virágot ültetnek el ősszel Kaposváron

Kaposvár polgármestere, Szita Károly a közösségi oldalán számolt be arról, hogy ismét virágokkal szépül a város.

Kaposváron idén ősszel 22 950 kétnyári virágot ültetnek el. A növények a belvárosi parkokat, forgalmas csomópontokat és köztereket díszítik majd.

A hagyomány több mint egy évszázados: az 1910-es évek Virágos Kaposvár mozgalmát ma is aktívan követi a város. A gondos parkosításnak és virágosításnak köszönhetően Kaposvár számos rangos elismerést nyert el. 2003-ban a Virágos Magyarországért verseny győztese lett, 2004-ben pedig arany minősítést szerzett az európai Entente Florale versenyen, ezen felül rengeteg díjjal ismerték el az évek alatt. 

Minden évben több ezer virágtő kerül a város különböző pontjain az ágyásokba, így aki Kaposvárra érkezik, teljes virágpompában láthatja a várost. 

 

