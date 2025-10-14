58 perce
Csaknem 40 siófoki utcában lehet zavaros a víz a hónap végéig
A következő napokban az ivóvízszolgáltatásban nyomáscsökkenésre és időszakos szolgáltatáskiesésre is számítaniuk kell a siófokiaknak.
Egy finom pohár csapvíz – kár, hogy nem minden régióban adatik meg
Fotó: Nemeth Andras Peter
Karbantartási munkák miatt zavaros lehet az ivóvíz Siófokon reggel 8 és délután 3 óra között egészen október 31-ig, ezért az érintett területen tartályos kocsival biztosítják az ivóvíz ellátást.
Az érintett utcák:
Tátra u.
Beszédes József sétány
Tamási Áron u.
Mészöly Géza u.
Lóczy Lajos u.
Csokonai Vitéz Mihály u.
Garay János u.
Muzsinszki Nagy Endre u.
Vas Gereben u.
Sziklai János u.
Berzsenyi Dániel u.
Berzsenyi köz
Herman Ottó u.
Soós Lajos u.
Darnay Kálmán tér
Szent László u.
Kunfi Zsigmond u.
Ady Endre u. (Tátra u. -tól)
Endrődi Sándor u.
Kilián György u.
Móra Ferenc u.
Tömörkény István u.
Türr István u.
Móricz Zsigmond u.
Gábor Áron u.
Munkácsy Mihály u.
Goldmark Károly u.
Kodály Zoltán u.
Lampérth Géza u.
Fiumei u.
Halápy János u.
Aradi u.
Fasor sétány
Állomás tér
Csúszda u.
Csónak u.
Baross Gábor u. (Csónak utcáig)