Ördögi csalássorozat: egymás után érkeztek a kéretlen csomagok – szintet léptek az elkövetők

Egy kaposvári olvasónk kétségbeesve keresett meg minket, mondván; úgy érzi csalás áldozata lett, nem tudja mitévő legyen. A nyugdíjas, egyedül élő asszony elmesélte, hogy kapott egy csomagot múlt héten, amit nem rendelt meg.

Fotó: fizkes

Csalás áldozata lett több kaposvári

– Gyakran kérnek hozzám csomagot a gyerekek, mert ők dolgoznak, én viszont otthon vagyok napközben is. Ilyenkor szólnak, hogy "mama jönni fog csomag" és én átveszem, kezdte a tanulságos történetet olvasónk. Egyszer csak jött a postás és csengetett, hogy csomagot hozott. Mivel gyakran veszek át csomagokat, nem kételkedtem, hanem aláírtam a postásnak és ő jelezte, hogy fizetni is kell. Magamban gondoltam, hogy szólhatott volna a lányom, hogy fizetni is kell, de nem gyanakodtam, folytatta.

Miután átvette a csomagot, felhívta a lányát, hogy szóljon neki a csomagról, ekkor derült ki, hogy nem rendeltek a családtagok semmit. – Nem gondoltam, hogy átverés áldozata leszek, mondta elkeseredetten az asszony, aki 20 ezer 500 forintot fizetett egy silány minőségű, kínai gyártmányú villanyborotváért. Természetesen ő sem rendelt ilyesmit, így értetetlenül méregette a csomagot, amin rajta volt minden adata: lakcím és mobilszám is. – Honnan tudhatták ezeket? - tette fel a költőinek tűnő kérdést beszélgetésünk alkalmával. Ahogy azt sem értette, hogy lehetséges az, hogy a fia apósa is éppen akkor kapott ugyanilyen csomagot, amikor ő. Vélhetően nincs összefüggés a két eset között, csupán a két gyanútlan idős emberhez egyidőben ért oda a csalafinta módon értékesített csomag.

Szerencsére olvasónk csomagjában volt egy névjegykártya is, amin szerepelt két lengyel előhívójú telefonszám és két e-mail cím is. Valamint egy rövid üzenet: "Tisztelt Vásárlónk! Ha bármilyen kérdése van az áruval kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és mi segítünk Önnek időben megoldani azt."

Olvasónk meg is írta a levelet a kereskedőnek, akiről kis internetes böngészés után kiderült, hogy bevett gyakorlatként alkalmazza a kéretlen csomagok küldését. A Hazai és külföldi csaló webáruházak nevű közösségi csoportban se szeri, se száma a hasonló történeteknek. Volt, aki elment a cég címére, Budapestre és egy szemmel láthatóan keleti származású férfit találtak ott, aki nem tudott egy szót sem magyarul. De a kéretlen csomagot visszavette és odaadta a károsultnak az összeget. Az internetezők szerint, a kereskedő így igyekszik értékesíteni portékáit. De volt olyan is, aki arról panaszkodott, hogy rendelt valamit a cégtől, de egy teljesen másik terméket küldtek meg neki.