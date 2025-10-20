október 20., hétfő

Becsomagolt átverés

1 órája

Ördögi csalássorozat: egymás után érkeztek a kéretlen csomagok – szintet léptek az elkövetők

Címkék#gyerek#csomag#telefonszám

A modern technika térhódításával és a csomagküldő szolgálatok népszerűségének növekedésével szinte hétköznapi problémává váltak a csomagküldős csalások. Egy olvasónkat is csőbe húztak, sőt egyik rokonát is átverték, de néhány nappal később a fiánál is próbálkoztak. Utánajártunk a csalássorozatnak, amelyekről a károsultak számoltak be, hogy mások ne járjanak úgy pórul, ahogy ők.

Koszorus Rita
Ördögi csalássorozat: egymás után érkeztek a kéretlen csomagok – szintet léptek az elkövetők

Fotó: Nemeth Andras Peter +36208281361

Egy kaposvári olvasónk kétségbeesve keresett meg minket, mondván; úgy érzi csalás áldozata lett, nem tudja mitévő legyen. A nyugdíjas, egyedül élő asszony elmesélte, hogy kapott egy csomagot múlt héten, amit nem rendelt meg.

csalás
Kétségbeesetten keresett meg olvasónk. Csalás áldozata lett.
Fotó: fizkes

Csalás áldozata lett több kaposvári

– Gyakran kérnek hozzám csomagot a gyerekek, mert ők dolgoznak, én viszont otthon vagyok napközben is. Ilyenkor szólnak, hogy "mama jönni fog csomag" és én átveszem, kezdte a tanulságos történetet olvasónk. Egyszer csak jött a postás és csengetett, hogy csomagot hozott. Mivel gyakran veszek át csomagokat, nem kételkedtem, hanem aláírtam a postásnak és ő jelezte, hogy fizetni is kell. Magamban gondoltam, hogy szólhatott volna a lányom, hogy fizetni is kell, de nem gyanakodtam, folytatta. 

Miután átvette a csomagot, felhívta a lányát, hogy szóljon neki a csomagról, ekkor derült ki, hogy nem rendeltek a családtagok semmit. – Nem gondoltam, hogy átverés áldozata leszek, mondta elkeseredetten az asszony, aki 20 ezer 500 forintot fizetett egy silány minőségű, kínai gyártmányú villanyborotváért. Természetesen ő sem rendelt ilyesmit, így értetetlenül méregette a csomagot, amin rajta volt minden adata: lakcím és mobilszám is. – Honnan tudhatták ezeket? - tette fel a költőinek tűnő kérdést beszélgetésünk alkalmával. Ahogy azt sem értette, hogy lehetséges az, hogy a fia apósa is éppen akkor kapott ugyanilyen csomagot, amikor ő. Vélhetően nincs összefüggés a két eset között, csupán a két gyanútlan idős emberhez egyidőben ért oda a csalafinta módon értékesített csomag. 

Szerencsére olvasónk csomagjában volt egy névjegykártya is, amin szerepelt két lengyel előhívójú telefonszám és két e-mail cím is. Valamint egy rövid üzenet: "Tisztelt Vásárlónk! Ha bármilyen kérdése van az áruval kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és mi segítünk Önnek időben megoldani azt." 

Ez az üzenet várta a vásárlót. 

Olvasónk meg is írta a levelet a kereskedőnek, akiről kis internetes böngészés után kiderült, hogy bevett gyakorlatként alkalmazza a kéretlen csomagok küldését. A Hazai és külföldi csaló webáruházak nevű közösségi csoportban se szeri, se száma a hasonló történeteknek. Volt, aki elment a cég címére, Budapestre és egy szemmel láthatóan keleti származású férfit találtak ott, aki nem tudott egy szót sem magyarul. De a kéretlen csomagot visszavette és odaadta a károsultnak az összeget. Az internetezők szerint, a kereskedő így igyekszik értékesíteni portékáit. De volt olyan is, aki arról panaszkodott, hogy rendelt valamit a cégtől, de egy teljesen másik terméket küldtek meg neki. 

A csomagküldős csalásról megkérdeztük Fóris Kálmán kaposvári ügyvédet, aki szerint egyértelműen kimeríti a csalás fogalmát az olvasónkat ért sérelem. – Büntetőjogi értelemben ez csalás, ha pedig ötszázezer forintot is meghaladja, akkor bűntett. Az alatt szabálysértésnek minősül, ha pedig a rendőr több, sorozatos esetet is felderít, akkor az összeadódik, mondta a kaposvári ügyvéd. Azt javasolta a károsultaknak, hogy tegyenek feljelentést a rendőrségen. Hiszen minél többen teszik ezt meg, a rendőrség eljárhat az elkövető ellen és polgári peres úton a pénzüket is visszaszerezhetik a megkárosított "vásárlók". 

 

