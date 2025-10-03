1 órája
Amerikaiak hódították meg Siófokot
Siófok városa évek óta elkötelezett amellett, hogy a helyi diákok számára minél szélesebb körű lehetőségeket teremtsen a nyelvtanulás és a nemzetközi kapcsolatok terén. Ennek egyik legfontosabb pillére a testvérvárosi cserediákprogram, amely jelenleg több várossal is aktívan működik – köztük az amerikai Walnut Creek-kel, a németországi Waldheimmel, és hamarosan a horvátországi Poreccel is.
Siófok testvérvárosai révén évről évre egyedülálló lehetőséget biztosít a diákoknak, akik nemcsak utazhatnak, hanem valódi kulturális élményekben, barátságokban és nyelvgyakorlásban is részük lehet. A cserediákprogramon keresztül a nyelvtanulás könnyűvé, az élmények pedig felejthetetlenné válnak. A diákokat a Városházán fogadják, ahol a város nevében üdvözlik őket, és ajándékokkal kedveskednek számukra.
– Walnut Creek városával 1993 óta ápolunk testvérvárosi kapcsolatot. Ennek és a cserediákprogramok elindításának kezdeményezője dr. Böröcz István, a siófoki születésű, Amerikában élő nyugalmazott orvosprofesszor. A programok 2011-ben indultak, és bár a COVID világjárvány idején átmenetileg szüneteltek, azóta már a harmadik ilyen terv valósult meg városunk diákjai részvételével – mondta el Kiss Adrienn, Siófok kommunikációs munkatársa.
Minden iskolára sor kerül
A cserediák programot minden évben másik általános iskola valósítja meg, körforgásos rendszerben. Idén a Vak Bottyán János Általános Iskola fogadta az amerikai vendégdiákokat, jövőre pedig egy újabb iskola kerül sorra. A program összeállítását mindig az aktuálisan érintett intézmény pedagógusai végzik, a szervezésben pedig szorosan együttműködnek az önkormányzattal.
A vendégdiákokat magyar családok látják vendégül, ami szintén fontos része az élménynek: a gyerekek így valódi betekintést nyernek a magyar mindennapokba, életmódba, gasztronómiába – és persze, a mieink is ugyanezt tapasztalják majd, amikor tavasszal utaznak külföldre, március-áprilisban.
A részvételhez a diákoknak jelentkezniük kell, a kiválasztás nyelvi szintfelmérő és tanulmányi eredmények alapján történik. Idén 11-en vehetett részt a programban.
Élményközpontú programok cserediákoknak itthon és külföldön
– Az összeállítás mindig az adott általános iskola szervezőtanáraival közösen történik, az irányítás pedig az érintett intézmény kezében van. Évről évre része a programnak egy budapesti látogatás, valamint egy balatoni kirándulás is, ahol a diákok számos izgalmas helyszínt fedezhetnek fel – mondta el Kiss Adrienn, Siófok kommunikációs munkatársa.
A résztvevők járhattak a Parlamentben és a Csokoládémúzeumban, barangoltak a tapolcai tavasbarlangban, megtekintették a nagyvázsonyi várat, a balatoni eseményt pedig egy bobozással zárták. Az iskolai napokon a kísérő tanárokat és a diákokat aktívan bevonják a helyi oktatási rendszerbe, kihasználva a városfelfedező játékok adta lehetőségeket. Sétahajózás, óriáskerék és más élmények színesítik az élményeket, amelyet mindig egy közös búcsúrendezvény zár – tette hozzá Kiss Adrienn.
A siófoki diákokat tavaly számos izgalmas program várta Walnut Creekben. A látogatás éppen a húsvéti ünnepek időszakára esett, így a gyerekek az ünnepet a fogadó családokkal tölthették, és sokan kétnapos kirándulásra indultak a környék hegyvidéki tájaira. Részt vettek a Walnut Creek-i városnapon, ahol megismerkedtek a helyi kulturális nevezetességekkel, ellátogattak a színházba, és ünnepélyes fogadáson vettek részt a városházán. Emellett San Francisco nevezetességeit is felfedezték, beleértve az Alcatraz börtönt is. A szórakozásról a Santa Cruz-i Beach Boardwalk vidámpark gondoskodott, ahol rengeteg élmény várta őket. Az iskolai nap során pedig bepillantást nyerhettek az amerikai oktatási rendszer mindennapjaiba.
- Jelenleg a horvátországi Porec testvérvárossal szervezik a cserediákprogram elindítását. A szervező tanárokat a Halfesztivál idején fogadják Siófokon, míg jövőre a Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium részéről kerül megszervezésre.