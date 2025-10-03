október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Cserelátogatás

1 órája

Amerikaiak hódították meg Siófokot

Címkék#Siófok#gyerek#testvérváros#család

Siófok városa évek óta elkötelezett amellett, hogy a helyi diákok számára minél szélesebb körű lehetőségeket teremtsen a nyelvtanulás és a nemzetközi kapcsolatok terén. Ennek egyik legfontosabb pillére a testvérvárosi cserediákprogram, amely jelenleg több várossal is aktívan működik – köztük az amerikai Walnut Creek-kel, a németországi Waldheimmel, és hamarosan a horvátországi Poreccel is.

Bodor Nikolett
Amerikaiak hódították meg Siófokot

Siófok testvérvárosai révén évről évre egyedülálló lehetőséget biztosít a diákoknak, akik nemcsak utazhatnak, hanem valódi kulturális élményekben, barátságokban és nyelvgyakorlásban is részük lehet. A cserediákprogramon keresztül a nyelvtanulás könnyűvé, az élmények pedig felejthetetlenné válnak. A diákokat a Városházán fogadják, ahol a város nevében üdvözlik őket, és ajándékokkal kedveskednek számukra.

Cserediákok érkeztek Amerikából
Cserediákok érkeztek Amerikából

 

– Walnut Creek városával 1993 óta ápolunk testvérvárosi kapcsolatot. Ennek és a cserediákprogramok elindításának kezdeményezője dr. Böröcz István, a siófoki születésű, Amerikában élő nyugalmazott orvosprofesszor. A programok 2011-ben indultak, és bár a COVID világjárvány idején átmenetileg szüneteltek, azóta már a harmadik ilyen terv valósult meg városunk diákjai részvételével – mondta el Kiss Adrienn, Siófok kommunikációs munkatársa.

 

Minden iskolára sor kerül

A cserediák programot minden évben másik általános iskola valósítja meg, körforgásos rendszerben. Idén a Vak Bottyán János Általános Iskola fogadta az amerikai vendégdiákokat, jövőre pedig egy újabb iskola kerül sorra. A program összeállítását mindig az aktuálisan érintett intézmény pedagógusai végzik, a szervezésben pedig szorosan együttműködnek az önkormányzattal.

A vendégdiákokat magyar családok látják vendégül, ami szintén fontos része az élménynek: a gyerekek így valódi betekintést nyernek a magyar mindennapokba, életmódba, gasztronómiába – és persze, a mieink is ugyanezt tapasztalják majd, amikor tavasszal utaznak külföldre, március-áprilisban.

A részvételhez a diákoknak jelentkezniük kell, a kiválasztás nyelvi szintfelmérő és tanulmányi eredmények alapján történik. Idén 11-en vehetett részt a programban.

Ajándékokkal kedveskedtek a tanulóknak
Ajándékokkal kedveskedtek a tanulóknak

Élményközpontú programok cserediákoknak itthon és külföldön

– Az összeállítás mindig az adott általános iskola szervezőtanáraival közösen történik, az irányítás pedig az érintett intézmény kezében van. Évről évre része a programnak egy budapesti látogatás, valamint egy balatoni kirándulás is, ahol a diákok számos izgalmas helyszínt fedezhetnek fel – mondta el Kiss Adrienn, Siófok kommunikációs munkatársa.

A résztvevők járhattak a Parlamentben és a Csokoládémúzeumban, barangoltak a tapolcai tavasbarlangban, megtekintették a nagyvázsonyi várat, a balatoni eseményt pedig egy bobozással zárták. Az iskolai napokon a kísérő tanárokat és a diákokat aktívan bevonják a helyi oktatási rendszerbe, kihasználva a városfelfedező játékok adta lehetőségeket. Sétahajózás, óriáskerék és más élmények színesítik az élményeket, amelyet mindig egy közös búcsúrendezvény zár – tette hozzá Kiss Adrienn.

Minden diákot szeretettel üdvözöltek
Minden diákot szeretettel üdvözöltek

A siófoki diákokat tavaly számos izgalmas program várta Walnut Creekben. A látogatás éppen a húsvéti ünnepek időszakára esett, így a gyerekek az ünnepet a fogadó családokkal tölthették, és sokan kétnapos kirándulásra indultak a környék hegyvidéki tájaira. Részt vettek a Walnut Creek-i városnapon, ahol megismerkedtek a helyi kulturális nevezetességekkel, ellátogattak a színházba, és ünnepélyes fogadáson vettek részt a városházán. Emellett San Francisco nevezetességeit is felfedezték, beleértve az Alcatraz börtönt is. A szórakozásról a Santa Cruz-i Beach Boardwalk vidámpark gondoskodott, ahol rengeteg élmény várta őket. Az iskolai nap során pedig bepillantást nyerhettek az amerikai oktatási rendszer mindennapjaiba.

  • Jelenleg a horvátországi Porec testvérvárossal szervezik a cserediákprogram elindítását. A szervező tanárokat a Halfesztivál idején fogadják Siófokon, míg jövőre a Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium részéről kerül megszervezésre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu