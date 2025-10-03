Amerikaiak hódították meg Siófokot

Siófok testvérvárosai révén évről évre egyedülálló lehetőséget biztosít a diákoknak, akik nemcsak utazhatnak, hanem valódi kulturális élményekben, barátságokban és nyelvgyakorlásban is részük lehet. A cserediákprogramon keresztül a nyelvtanulás könnyűvé, az élmények pedig felejthetetlenné válnak. A diákokat a Városházán fogadják, ahol a város nevében üdvözlik őket, és ajándékokkal kedveskednek számukra.

Cserediákok érkeztek Amerikából

– Walnut Creek városával 1993 óta ápolunk testvérvárosi kapcsolatot. Ennek és a cserediákprogramok elindításának kezdeményezője dr. Böröcz István, a siófoki születésű, Amerikában élő nyugalmazott orvosprofesszor. A programok 2011-ben indultak, és bár a COVID világjárvány idején átmenetileg szüneteltek, azóta már a harmadik ilyen terv valósult meg városunk diákjai részvételével – mondta el Kiss Adrienn, Siófok kommunikációs munkatársa.

Minden iskolára sor kerül

A cserediák programot minden évben másik általános iskola valósítja meg, körforgásos rendszerben. Idén a Vak Bottyán János Általános Iskola fogadta az amerikai vendégdiákokat, jövőre pedig egy újabb iskola kerül sorra. A program összeállítását mindig az aktuálisan érintett intézmény pedagógusai végzik, a szervezésben pedig szorosan együttműködnek az önkormányzattal.

A vendégdiákokat magyar családok látják vendégül, ami szintén fontos része az élménynek: a gyerekek így valódi betekintést nyernek a magyar mindennapokba, életmódba, gasztronómiába – és persze, a mieink is ugyanezt tapasztalják majd, amikor tavasszal utaznak külföldre, március-áprilisban.

A részvételhez a diákoknak jelentkezniük kell, a kiválasztás nyelvi szintfelmérő és tanulmányi eredmények alapján történik. Idén 11-en vehetett részt a programban.

Ajándékokkal kedveskedtek a tanulóknak

Élményközpontú programok cserediákoknak itthon és külföldön

– Az összeállítás mindig az adott általános iskola szervezőtanáraival közösen történik, az irányítás pedig az érintett intézmény kezében van. Évről évre része a programnak egy budapesti látogatás, valamint egy balatoni kirándulás is, ahol a diákok számos izgalmas helyszínt fedezhetnek fel – mondta el Kiss Adrienn, Siófok kommunikációs munkatársa.