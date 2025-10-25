Az űrbe készül a gépészmérnök, aki lenyűgözte a kaposváriakat

Újabb magyar űrutazás körvonalazódik: a magyar kormány és az Axiom Space tárgyalásai alapján Cserényi Gyula lehet a következő magyar kutatóűrhajós, aki a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) indulhat. A döntés még előkészítés alatt áll, de a magyar űrkutatás történetében ez lenne a harmadik emberes küldetés, Farkas Bertalan (1980) és Kapu Tibor (2025) után. A HUNOR-programban résztvevő kaposvári Schlégl Ádám neve is ott szerepel a legjobb jelöltek között – akár ő is lehetett volna a következő, aki az űrbe jut.

Hamarosan Cserényi Gyula kerül sorra és juthat el a világűrbe

Fotó: MW

Kapu Tibor megnyitotta az utat a magyar tudomány előtt

Idén májusban Kapu Tibor lett a második magyar, aki eljutott a világűrbe. Az Axiom Mission 4 (Ax-4) küldetés keretében a SpaceX Dragon űrkapszulájával utazott a Nemzetközi Űrállomásra, ahol több mint harminc, magyar fejlesztésű kísérletet hajtott végre. A vizsgálatok az emberi szervezet mikrogravitációs alkalmazkodását, az anyagtudományt, valamint a biológiai folyamatok űrbeli változásait is érintették. A misszió szakmai sikerét az Európai Űrügynökség (ESA) és a NASA is elismerte. A magyar kutatóűrhajós és tartalékosa nemrégiben Kaposváron jártak, ahol az élményeikről meséltek Sonline.hu-nak.