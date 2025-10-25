1 órája
Az űrbe készül a gépészmérnök, aki lenyűgözte a kaposváriakat
Azt hittük, hogy Kapu Tibor űrbemenetele lesz az évszázad sztorija, de tévedtünk. A nemrégiben vele együtt Kaposváron járt Cserényi Gyula is az űrbe készül, hiszen folytatódik a HUNOR Program.
Újabb magyar űrutazás körvonalazódik: a magyar kormány és az Axiom Space tárgyalásai alapján Cserényi Gyula lehet a következő magyar kutatóűrhajós, aki a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) indulhat. A döntés még előkészítés alatt áll, de a magyar űrkutatás történetében ez lenne a harmadik emberes küldetés, Farkas Bertalan (1980) és Kapu Tibor (2025) után. A HUNOR-programban résztvevő kaposvári Schlégl Ádám neve is ott szerepel a legjobb jelöltek között – akár ő is lehetett volna a következő, aki az űrbe jut.
Kapu Tibor megnyitotta az utat a magyar tudomány előtt
Idén májusban Kapu Tibor lett a második magyar, aki eljutott a világűrbe. Az Axiom Mission 4 (Ax-4) küldetés keretében a SpaceX Dragon űrkapszulájával utazott a Nemzetközi Űrállomásra, ahol több mint harminc, magyar fejlesztésű kísérletet hajtott végre. A vizsgálatok az emberi szervezet mikrogravitációs alkalmazkodását, az anyagtudományt, valamint a biológiai folyamatok űrbeli változásait is érintették. A misszió szakmai sikerét az Európai Űrügynökség (ESA) és a NASA is elismerte. A magyar kutatóűrhajós és tartalékosa nemrégiben Kaposváron jártak, ahol az élményeikről meséltek Sonline.hu-nak.
Cserényi Gyula akkor azt mondta: büszke arra, hogy részt vett a kiképzésben és arra is, hogy egy kollégáját, barátját segíthette hozzá az űrutazáshoz.
– A kilövést Farkas Bertalannal együtt néztük egy kilátópontról és az az élmény leírhatatlan, amikor az ember a sötét éjszakában látja, ahogy a rakéta elhagyja az indítóállást. Ezt valószínűleg sosem fogom elfelejteni – mondta a tartalékos űrhajós, aki ekkor még nem is sejthette, hogy hamarosan az ő neve merül fel az űrutazás kapcsán.
Cserényi Gyula lehet a következő
A kecskeméti születésű Cserényi Gyula, villamosmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett. A HUNOR – Hungarian to Orbit programban több mint 240 jelentkező közül választották a legjobb négy közé, majd tartalékos kutatóűrhajósként vett részt Kapu Tibor felkészülésében és az Ax-4 misszió tudományos előkészítésében.
Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos és Szijjártó Péter külgazdasági miniszter Washingtonban folytatott tárgyalásai alapján most Cserényi Gyula neve merült fel a következő repülésre jelöltként.
– Cserényi Gyula is a Nemzetközi Űrállomásra készül – írta közösségi oldalán szerdán Orbán Viktor miniszterelnök, megerősítve, hogy Magyarország folytatja űrkutatási programját.
A küldetés pontos részleteit az Axiom Space egyelőre nem hozta nyilvánosságra, de a tervek szerint 2026-ban megkezdődhet a tréningek következő fázisa.
A kaposvári Schlégl Ádám is a HUNOR-program oszlopa
A program harmadik helyezettje a kaposvári Schlégl Ádám, ortopédsebész, aki szintén végigment az űrhajós-kiválasztás teljes folyamatán. Több orvosi és élettani kísérlet szakmai tervezésében is részt vett, és a Houstonban zajló Ax-4 kilövés idején személyesen is jelen volt a magyar csapat támogatására.
Magyarország az űrkutatás új korszakában
A HUNOR-program célja, hogy magyar fejlesztésű technológiákat és tudományos eredményeket juttasson el a világűrbe.
A most formálódó második küldetés már nemcsak tudományos, hanem gazdasági jelentőségű is lehet – a magyar űripar fejlesztése és nemzetközi pozíciójának erősítése szempontjából.