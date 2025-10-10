október 10., péntek

Bursa Hungarica

1 órája

Csokonyavisonta diákjai is pályázhatnak

Címkék#esély#felsőoktatásban#diák#ösztöndíj#Bursa Hungarica

Dombi Regina

Csokonyavisonta Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2025/2026. tanév második és a 2026/2027. tanév első félévére. A program célja, hogy esélyt teremtsen a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiataloknak a felsőoktatásban való részvételhez, a kitöltött és véglegesített pályázati űrlapot kinyomtatva, aláírva a Csokonyavisontai Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani november 4.-ig.

 

