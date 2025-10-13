október 13., hétfő

A somogytarnócai pezsgő élethez a szép korúak is hozzátartoznak, fontos szereplői a település életének. Ezúttal őket köszöntötte a barcsi városvezetés.

Dombi Regina
Csupán erre az alkalomra álltak össze a Dallam Dámák

A szép korúakat köszöntötték Somogytarnócán

Fotó: Otárticsné Hosszú Melinda

Méltóképp ünnepelték a szép korúakat Somogytarnócán. A meghitt ünnepségen, melyet a faluházban szerveztek, szívélyes vendéglátással készültek a település idősei számára. A rendezvényen Anderné Röszler Erika, Barcs város polgármestere mondott köszöntőt, hangsúlyozva az idősek iránti hála és elismerés fontosságát. Barcs város közösségi oldalának beszámolója szerint a polgármester beszédében kiemelte, hogy az idősektől tanultuk meg a szorgalmat, a tisztességet, a család és a haza szeretetét, ők hagyták örökül a dalokat és meséket, megteremtve mindazt, amire ma építeni lehet. A rendezvényen fellépett a Búzavirág tánccsoport, a Somogytarnócai Asszonykórus, Gyenis Jánosné verset mondott, illetve a kizárólag erre az alakomra összeállt Dallam Dámák is színpadra léptek. A műsor és a vendéglátás után Gyurókovics Tibor gondoskodott a szép korúak szórakoztatásról. 

 

