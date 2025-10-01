Felkészülés
Csütörtökön megszólalnak a légvédelmi szirénák Kaposváron!
Fotó: Török János
Kaposvár Megyei Jogú Város önkormányzata a katasztrófavédelemmel közösen 2025. október 2-án gyakorlatot tart. A gyakorlat alatt a Pécsi utcában lassítják a forgalmat 9 órától 12 óráig a Zöldfa utcától a Nyugativánfa utcáig terjedő területen. Közben megszólaltatják a lakosságvédelmi szirénát is. A gyakorlat célja a lakosság felkészítése arra, hogy mi a teendő, ha a közeli üzemekben esetleg baleset történik. A gyakorlat sikeres megvalósítása érdekében a szervezők kérik a lakosság türelmét, és együttműködését.
