3 órája
Így edd a napfényt, ha nem akarsz beteg lenni a télen
A téli hónapokban ajánlott lenne a lakosság nagy részének ezt a speciális vitamint szednie, de még sem tesszük. Rengetegszer felhívják a szakértők a figyelmünket a D-vitamin szedésének fontosságára, de olyan, mintha süket fülekre találnának.
Fotó: Frank Yvette
A D-vitamint gyakran nevezik „napfényvitaminnak”, hiszen a bőrben UV-B sugárzás hatására is termelődik. Ennek ellenére Magyarországon a lakosság döntő többsége, különösen a téli hónapok végére, hiányállapotba kerül. Hazai felmérések szerint a felnőttek 90–95 százalékánál mérhető alacsony szint, amely hosszú távon komoly egészségügyi kockázatokat jelenthet. A D-vitamin hiánya nem csupán a csontok és a fogak épségét veszélyezteti, hanem az immunrendszer, az izomzat és más testi funkciók zavarához is vezethet.
Egy speciális anyag a D-vitamin
–Nem lenne kérdés, automatikusan kellene szednünk a téli hónapok beköszöntével, főként november 1-tő március 31-ig, de még sem élnek ezzel az emberek. Mellette sokkal drágább és esetenként szükségtelen étrend-kiegészítőket szednek, de ezt az alapvető fontosságú vitamint valahogy kihagyják – emelte ki Vass Bence, kaposvári táplálkozás szakértő. Immunerősítő hatása mellett, a D-vitamin fontos szerepet játszik a csont anyagcserében, főként a kalcium felszívódásához szüksége. A csontritkulás megelőzésében rendkívül hasznos lenne, ami Magyarországon komoly problémát jelent. A D-vitamin szerepet játszik a szénhidrát anyagcsere működésében is, és az ilyen típusú megbetegedésekből is nagyon sok van országunkban. Az igazság az, hogy nem is igazán egy vitaminról van szó, hanem egy nagyon komplex dologról, amire a szervezetünknek nagyon szüksége van, mondhatjuk hogy olyan mint egy elengedhetetlen hormon – hangsúlyozta Vass Bence, kaposvári táplálkozás szakértő.
A D-vitamin segíti a kalcium és a foszfor felszívódását, ezáltal erősíti a csontokat és a fogakat. Hiányában a szervezet a csontokból vonja el a szükséges ásványi anyagokat, ami csontritkuláshoz és fokozott törékenységhez vezethet, különösen idősebb korban. Emellett az izomerőt is befolyásolja, hiánya izomgyengeséget és sérülékenységet okozhat. Az immunrendszer működésében szintén kulcsszerepe van: a D-vitamin segíthet csökkenteni a légúti fertőzések előfordulását, ezért a téli, napfényben szegény időszakban különösen fontos a pótlása.
Vacsora közben egy tabletta, ami nem is olyan nehéz
–A D-vitamin zsírban oldódó vitamin, amelynek pótlása csecsemőkortól kezdve ajánlott. Bár túlzásba lehet esni vele, szájon át szedhető étrend-kiegészítő formájában a túladagolás kockázata alacsony, ha a hivatalos ajánlások szerint alkalmazzuk – emelte ki Vass Bence, kaposvári táplálkozás szakértő. Gyermekek számára 6 éves kortól napi 1000 NE mennyiség javasolt, felnőttek esetében a napi 2000 NE tekinthető optimális adagolásnak. A biztonságos felső beviteli határ felnőtteknek 4000 NE naponta. A forgalomban kapható készítmények jellemzően 1000–3000 NE közötti hatóanyagot tartalmaznak adagonként, ezek adagolása a legtöbb esetben megbízható és biztonságos. Fontos ugyanakkor, hogy a D-vitamin zsírban oldódó vitamin, ezért felszívódása akkor a leghatékonyabb, ha étkezéssel együtt, különösen a vacsorához kapcsolódóan fogyasztjuk el, amikor a szervezet zsíremésztése aktív – mondta Vass Bence, kaposvári táplálkozás szakértő.
A D-vitamin rendszeres és megfelelő adagolása hozzájárul az egészséges csontozathoz, az immunrendszer kiegyensúlyozott működéséhez és a jó közérzet fenntartásához.
- Csecsemőkortól ajánlott a pótlása, mivel a magyar lakosság nagy része D-vitamin-hiányos.
- Gyermekeknek 6 éves kortól kb. 1000 NE
- Felnőtteknek általában 2000 NE
- Biztonságos felső határ: napi 4000 NE felnőttek esetében.
- Téli hónapokban különösen fontos, mert kevés napfény éri a szervezetet, így természetes termelődése csökken.