Így edd a napfényt, ha nem akarsz beteg lenni a télen

A D-vitamint gyakran nevezik „napfényvitaminnak”, hiszen a bőrben UV-B sugárzás hatására is termelődik. Ennek ellenére Magyarországon a lakosság döntő többsége, különösen a téli hónapok végére, hiányállapotba kerül. Hazai felmérések szerint a felnőttek 90–95 százalékánál mérhető alacsony szint, amely hosszú távon komoly egészségügyi kockázatokat jelenthet. A D-vitamin hiánya nem csupán a csontok és a fogak épségét veszélyezteti, hanem az immunrendszer, az izomzat és más testi funkciók zavarához is vezethet.

D-vitamin elengedhetetlen a szervezetünk számára. Fotó: MW

Egy speciális anyag a D-vitamin

–Nem lenne kérdés, automatikusan kellene szednünk a téli hónapok beköszöntével, főként november 1-tő március 31-ig, de még sem élnek ezzel az emberek. Mellette sokkal drágább és esetenként szükségtelen étrend-kiegészítőket szednek, de ezt az alapvető fontosságú vitamint valahogy kihagyják – emelte ki Vass Bence, kaposvári táplálkozás szakértő. Immunerősítő hatása mellett, a D-vitamin fontos szerepet játszik a csont anyagcserében, főként a kalcium felszívódásához szüksége. A csontritkulás megelőzésében rendkívül hasznos lenne, ami Magyarországon komoly problémát jelent. A D-vitamin szerepet játszik a szénhidrát anyagcsere működésében is, és az ilyen típusú megbetegedésekből is nagyon sok van országunkban. Az igazság az, hogy nem is igazán egy vitaminról van szó, hanem egy nagyon komplex dologról, amire a szervezetünknek nagyon szüksége van, mondhatjuk hogy olyan mint egy elengedhetetlen hormon – hangsúlyozta Vass Bence, kaposvári táplálkozás szakértő.

A D-vitamin segíti a kalcium és a foszfor felszívódását, ezáltal erősíti a csontokat és a fogakat. Hiányában a szervezet a csontokból vonja el a szükséges ásványi anyagokat, ami csontritkuláshoz és fokozott törékenységhez vezethet, különösen idősebb korban. Emellett az izomerőt is befolyásolja, hiánya izomgyengeséget és sérülékenységet okozhat. Az immunrendszer működésében szintén kulcsszerepe van: a D-vitamin segíthet csökkenteni a légúti fertőzések előfordulását, ezért a téli, napfényben szegény időszakban különösen fontos a pótlása.