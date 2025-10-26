október 26., vasárnap

Ha boldog gyereket akarsz, így kezeld a hisztijét

A szülők egyik legnagyobb kihívása, amikor a kisgyermek először szembesíti őket az akaratával és önállóságvágyával. Ez az időszak nem más, mint a dackorszak, amely sok türelmet, következetességet és tudatosságot kíván a felnőttektől.

Molnár Dániel
Fotó: Béres Attila

A dackorszak kezelése komoly próbatétel a szülőknek, hiszen rendkívüli türelemre és tudatosságra van szükség. Fontos, hogy a szülő – akár önkéntelenül is – ne adja fel álláspontját minden hiszti kedvéért: az egészséges kapcsolatban a felnőttnek ott van a „főnöki” szerep, miközben figyelembe veszi a gyermek érzéseit is.

dackorszak alatt gyakoriak a hisztik
Dackorszak alatt gyakoriak a "hisztik". 

-A dackorszak az a gyerek személyiség fejlődésének szempontjából egy kulcs fontosságú szakasz - emelte ki Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus. Az egyéniség, az akarat, az akarat érvényesítési képesség az ilyenkor alakul ki vagy erősödik meg vagy romlik le. Ezért különösen fontos, hogy ezekben a helyzetekben őrizzük meg a tudatosságunkat - mondta Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus.

Hogyan lehet jól csinálni?

Fontos, hogy az előbb elmondottakat megértsük hogy mi ez a gyermek helyzet, ami körül vesz bennünket ilyenkor. 

-Fontos, hogy ne érzelemmel reagáljunk erre a helyzetre, hanem egyfajta tudatossággal - mondta, Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus. Az erő ellen erőt szül, mert akkor csak felkorbácsolódnak az érzelmek és a gyermek azt tanulja meg hogy ha valami baj van akkor bizony "üvölteni" kell. A fejlődésnek abba az irányba kell történnie hogy ha nekem valami bajom van azt elmondom. Igazából a szülőnek örülnie kellene amikor a gyerek dacos, ellenálló helyzetben találja magát és ezt egy tanítási helyzetnek fogja fel, ami a gyereknek a későbbi sikerességét tudja erősíteni. Nem érzelmekkel, hanem megbeszéléssel kell ezeket a helyzetek kezelni. Ilyenkor tanulja meg a gyermek azt, hogy ha valami gondja, baja van, vagy zavarja akkor arra az a megoldás, hogy beszélünk, kommunikálunk és elmondja az érzéseit - mondta Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus.

Már előbb kezdődik a dackorszak

-Azt figyeltem meg, hogy a dackorszak az sokkal korábban kezdődik már, mint ahogyan régen vagy ahogyan a pszichológia tanította. Nem az alsó és felső átmenet között, amikor a gyerek személyisége kezd kialakulni, és megerősödni, hanem már öt hat évesen, az alsósok között is megjelenik a dac korszak. A közösségi média és az internet által a gyerekek annyi információhoz jutnak, hogy már kis korban magasabb tudatossági szinte élnek, mint az azonos korú gyerekek húsz vagy ötven évvel ezelőtt. Sokkal több információjuk és több félelem van bennük a világgal kapcsolatban, mert bejut az információ de nem tudnak vele mit kezdeni. Ezért is jelent meg az úgynevezett kortárs orientáció, mert a kortársakkal ezeket a problémákat megtudják beszélni, viszont a kortárs nem tud érzelmi támogatást adnia  másikak, mondhatjuk úgy is, hogy ez egy tipikus "vak vezet világtalant" helyzet - mondta Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus.

Mennyi ideig tart?

A dackorszak nem múlik el egyik napról a másikra; minden gyermeknél más a lefolyása és intenzitása. De jó hír: véget ér egyszer — és az alatt sokat tanul a kicsi arról, hogyan kezelje majd később az érzelmeit, belső vágyait.

 

