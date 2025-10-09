Van jövőnk, méghozzá itt, helyben Kelei Zita szerint

A 77hang.hu legutóbbi interjújában Kelei Zitával, Őrtilos polgármesterével és Somogy 2-es választókerület elnökével beszélgetett a portál arról, milyen tervei vannak Dél-Somogy jövőjével kapcsolatban. Az interjúban a helyi fejlesztésekről, közösségi szerepvállalásról és a fiatalok helyben tartásának lehetőségeiről is szó esett.

Fotó: Szabó Balázs

Dél-Somogy jövőjéről beszélt Kelei Zita



– Nyár óta már nemcsak Őrtilos polgármestere, hanem a Somogy 2-es választókerület elnöke is. Mit érzett, amikor megtudta, hogy Önre esett a választás?

– Ez a felkérés számomra egyszerre volt megtiszteltetés és kihívás, és ezúton is szeretném megköszönni a bizalmat Szászfalvi László képviselő úrnak. A kérdés tartalmára rákanyarodva: Őrtilos polgármestereként mindig is a helyi emberekért dolgoztam, tehát Dél-Somogy egy szűkebb pátriájáért. E téren tágult most ki előttem a horizont, ugyanis innentől kezdve, nem egy, hanem 77 település érdekében végezhetem a munkámat. Ez hatalmas felelősség és óriási lehetőség is egyben. De ugyanakkor hiszek abban, hogy a helyismeret, a közvetlen kapcsolat az emberekkel és a gyakorlati tapasztalat pontosan azok az értékek, amelyekből egy egész térség profitálhat. Azt szoktam mondani: nekem nem kell megtanulni, hogyan élnek az emberek Dél-Somogyban, mi fontos a mindennapjaikban, mert itt élek, közöttük járok nap mint nap.

– Milyen irányba szeretné mozdítani Dél-Somogyot a következő években?

– A célom az, hogy Dél-Somogy a Dél-Dunántúli régió egyik legélhetőbb és legfejlettebb térsége legyen. Ehhez három dolog kell: munkahelyek, fejlett infrastruktúra és képzett munkaerő. Minden egyes nap azért fogok dolgozni, hogy versenyképes munkahelyeket hozzak a térségbe, még modernebbé váljon az infrastruktúra és még erősebb kötelék alakuljon ki a helyi közösségek között. Ha ezek megvannak, akkor nemcsak Somogyban, de országosan is az egyik legélhetőbb vidéki régióvá válhat térségünk.

– Mely területeken látja a legnagyobb lemaradást, ahol azonnali lépéseket kell tenni?

– A térségben az egyik legfontosabb feladat az út- és közlekedésfejlesztés. Nem lehet úgy gazdaságot fejleszteni, munkahelyeket teremteni vagy fiatalokat helyben tartani, ha egyik településről a másikra eljutni is nehézkes. Éppen ezért kiemelt jelentősége van a Versenyképes Járások Programnak, amelynek célja, hogy a vidéki térségek is megkapják azokat a fejlesztési forrásokat, amelyek révén valóban élhető, vonzó környezetet tudunk teremteni a helyben maradni akaró embereknek. Az ilyen programok segítségével nemcsak utak, közlekedési csomópontok és buszmegállók újulhatnak meg, hanem erősödhet a helyi gazdaság, nőhet a befektetői bizalom, és új munkahelyek is születhetnek. A cél világos: összekapcsolni a településeket, megerősíteni a helyi közösségeket és új lendületet adni a somogyi járásoknak – mert csak így lehet igazán versenyképes, fejlődő térséget építeni.