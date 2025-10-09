október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Van jövőnk, méghozzá itt, helyben Kelei Zita szerint

Címkék#gazdaság#munkahely#Dél-Somogy#Kelei Zita

A 77hang.hu-nak adott interjújában Kelei Zita Őrtilos polgármestere és Somogy 2-es választókerület elnöke beszélt terveiről és céljairól. Dél-Somogy fejlődését munkahelyekkel, erős közösségekkel és modern infrastruktúrával képzeli el.

A 77hang.hu legutóbbi interjújában Kelei Zitával, Őrtilos polgármesterével és Somogy 2-es választókerület elnökével beszélgetett a portál arról, milyen tervei vannak Dél-Somogy jövőjével kapcsolatban. Az interjúban a helyi fejlesztésekről, közösségi szerepvállalásról és a fiatalok helyben tartásának lehetőségeiről is szó esett.

Kelei Zita a 77hang.hu-nak adott interjúban beszélt Dél-Somogy fejlesztéséről, közösségeiről és jövőbeli terveiről.
Kelei Zita a 77hang.hu-nak adott interjúban beszélt Dél-Somogy fejlesztéséről, közösségeiről és jövőbeli terveiről.
Fotó: Szabó Balázs

Dél-Somogy jövőjéről beszélt Kelei Zita
 

– Nyár óta már nemcsak Őrtilos polgármestere, hanem a Somogy 2-es választókerület elnöke is. Mit érzett, amikor megtudta, hogy Önre esett a választás?

– Ez a felkérés számomra egyszerre volt megtiszteltetés és kihívás, és ezúton is szeretném megköszönni a bizalmat Szászfalvi László képviselő úrnak. A kérdés tartalmára rákanyarodva: Őrtilos polgármestereként mindig is a helyi emberekért dolgoztam, tehát Dél-Somogy egy szűkebb pátriájáért. E téren tágult most ki előttem a horizont, ugyanis innentől kezdve, nem egy, hanem 77 település érdekében végezhetem a munkámat. Ez hatalmas felelősség és óriási lehetőség is egyben. De ugyanakkor hiszek abban, hogy a helyismeret, a közvetlen kapcsolat az emberekkel és a gyakorlati tapasztalat pontosan azok az értékek, amelyekből egy egész térség profitálhat. Azt szoktam mondani: nekem nem kell megtanulni, hogyan élnek az emberek Dél-Somogyban, mi fontos a mindennapjaikban, mert itt élek, közöttük járok nap mint nap.

 

– Milyen irányba szeretné mozdítani Dél-Somogyot a következő években?

– A célom az, hogy Dél-Somogy a Dél-Dunántúli régió egyik legélhetőbb és legfejlettebb térsége legyen. Ehhez három dolog kell: munkahelyek, fejlett infrastruktúra és képzett munkaerő. Minden egyes nap azért fogok dolgozni, hogy versenyképes munkahelyeket hozzak a térségbe, még modernebbé váljon az infrastruktúra és még erősebb kötelék alakuljon ki a helyi közösségek között. Ha ezek megvannak, akkor nemcsak Somogyban, de országosan is az egyik legélhetőbb vidéki régióvá válhat térségünk. 

 

– Mely területeken látja a legnagyobb lemaradást, ahol azonnali lépéseket kell tenni?

– A térségben az egyik legfontosabb feladat az út- és közlekedésfejlesztés. Nem lehet úgy gazdaságot fejleszteni, munkahelyeket teremteni vagy fiatalokat helyben tartani, ha egyik településről a másikra eljutni is nehézkes. Éppen ezért kiemelt jelentősége van a Versenyképes Járások Programnak, amelynek célja, hogy a vidéki térségek is megkapják azokat a fejlesztési forrásokat, amelyek révén valóban élhető, vonzó környezetet tudunk teremteni a helyben maradni akaró embereknek. Az ilyen programok segítségével nemcsak utak, közlekedési csomópontok és buszmegállók újulhatnak meg, hanem erősödhet a helyi gazdaság, nőhet a befektetői bizalom, és új munkahelyek is születhetnek. A cél világos: összekapcsolni a településeket, megerősíteni a helyi közösségeket és új lendületet adni a somogyi járásoknak – mert csak így lehet igazán versenyképes, fejlődő térséget építeni.

 

– Mitől maradna itt ma egy fiatal Somogyban?

– Attól, ha látja, hogy van jövő. Ha van munkahely, elérhető lakhatás, és lehet családot alapítani. A kormány családpolitikai programjai ebben sokat segítenek: a CSOK, a falusi otthonteremtési támogatás vagy a kedvezményes hitelek konkrét, kézzelfogható segítséget jelentenek.

 

– Milyen szerepet szán a helyi közösségeknek a térség fejlesztésében?

– Én abban hiszek, hogy a valódi fejlődés mindig alulról építkezik. A helyi közösségek – önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók – nélkül nincs sikeres fejlesztés. Ezért szeretném erősíteni a párbeszédet a települések között, és azt, hogy a döntéseknél mindig helyben is érezhető legyen: beleszólásuk van a saját jövőjük alakításába. 
 

– Milyen lehetőségeket lát a térség gazdasági megerősítésében?

– Dél-Somogyban óriási potenciál rejlik a mezőgazdaságban, a helyi élelmiszer-feldolgozásban és a turizmusban is. A célom az, hogy ezeket a területeket modernizáljuk, technológiailag fejlesszük, és összekapcsoljuk a helyi vállalkozásokat a piaccal. A kormány gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönző programjai, mint például a Demján Sándor Program vagy a Széchenyi Kártya program, ehhez stabil hátteret biztosítanak. Szeretném elérni, hogy Dél-Somogy ne csak termeljen, hanem értéket is teremtsen – helyben, a helyieknek.
 

– Ha egyetlen üzenetben kellene összefoglalni, mit üzenne a dél-somogyi embereknek?

– Azt üzenem a dél-somogyi embereknek, hogy van jövőnk itt, helyben. Van erőnk, tudásunk és közösségünk ahhoz, hogy ne csak követni, hanem alakítani tudjuk a változást. Én nem ígéreteket szeretnék osztogatni, hanem közösen dolgozni azért, hogy Dél-Somogy olyan térséggé váljon, ahol jó élni, családot alapítani és dolgozni. Egyet viszont garantálok: ahogy eddig is, ezután is szívvel-lélekkel fogok dolgozni a térségért!

 

  •  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu