1 órája
Van jövőnk, méghozzá itt, helyben Kelei Zita szerint
A 77hang.hu-nak adott interjújában Kelei Zita Őrtilos polgármestere és Somogy 2-es választókerület elnöke beszélt terveiről és céljairól. Dél-Somogy fejlődését munkahelyekkel, erős közösségekkel és modern infrastruktúrával képzeli el.
A 77hang.hu legutóbbi interjújában Kelei Zitával, Őrtilos polgármesterével és Somogy 2-es választókerület elnökével beszélgetett a portál arról, milyen tervei vannak Dél-Somogy jövőjével kapcsolatban. Az interjúban a helyi fejlesztésekről, közösségi szerepvállalásról és a fiatalok helyben tartásának lehetőségeiről is szó esett.
– Nyár óta már nemcsak Őrtilos polgármestere, hanem a Somogy 2-es választókerület elnöke is. Mit érzett, amikor megtudta, hogy Önre esett a választás?
– Ez a felkérés számomra egyszerre volt megtiszteltetés és kihívás, és ezúton is szeretném megköszönni a bizalmat Szászfalvi László képviselő úrnak. A kérdés tartalmára rákanyarodva: Őrtilos polgármestereként mindig is a helyi emberekért dolgoztam, tehát Dél-Somogy egy szűkebb pátriájáért. E téren tágult most ki előttem a horizont, ugyanis innentől kezdve, nem egy, hanem 77 település érdekében végezhetem a munkámat. Ez hatalmas felelősség és óriási lehetőség is egyben. De ugyanakkor hiszek abban, hogy a helyismeret, a közvetlen kapcsolat az emberekkel és a gyakorlati tapasztalat pontosan azok az értékek, amelyekből egy egész térség profitálhat. Azt szoktam mondani: nekem nem kell megtanulni, hogyan élnek az emberek Dél-Somogyban, mi fontos a mindennapjaikban, mert itt élek, közöttük járok nap mint nap.
– Milyen irányba szeretné mozdítani Dél-Somogyot a következő években?
– A célom az, hogy Dél-Somogy a Dél-Dunántúli régió egyik legélhetőbb és legfejlettebb térsége legyen. Ehhez három dolog kell: munkahelyek, fejlett infrastruktúra és képzett munkaerő. Minden egyes nap azért fogok dolgozni, hogy versenyképes munkahelyeket hozzak a térségbe, még modernebbé váljon az infrastruktúra és még erősebb kötelék alakuljon ki a helyi közösségek között. Ha ezek megvannak, akkor nemcsak Somogyban, de országosan is az egyik legélhetőbb vidéki régióvá válhat térségünk.
– Mely területeken látja a legnagyobb lemaradást, ahol azonnali lépéseket kell tenni?
– A térségben az egyik legfontosabb feladat az út- és közlekedésfejlesztés. Nem lehet úgy gazdaságot fejleszteni, munkahelyeket teremteni vagy fiatalokat helyben tartani, ha egyik településről a másikra eljutni is nehézkes. Éppen ezért kiemelt jelentősége van a Versenyképes Járások Programnak, amelynek célja, hogy a vidéki térségek is megkapják azokat a fejlesztési forrásokat, amelyek révén valóban élhető, vonzó környezetet tudunk teremteni a helyben maradni akaró embereknek. Az ilyen programok segítségével nemcsak utak, közlekedési csomópontok és buszmegállók újulhatnak meg, hanem erősödhet a helyi gazdaság, nőhet a befektetői bizalom, és új munkahelyek is születhetnek. A cél világos: összekapcsolni a településeket, megerősíteni a helyi közösségeket és új lendületet adni a somogyi járásoknak – mert csak így lehet igazán versenyképes, fejlődő térséget építeni.
– Mitől maradna itt ma egy fiatal Somogyban?
– Attól, ha látja, hogy van jövő. Ha van munkahely, elérhető lakhatás, és lehet családot alapítani. A kormány családpolitikai programjai ebben sokat segítenek: a CSOK, a falusi otthonteremtési támogatás vagy a kedvezményes hitelek konkrét, kézzelfogható segítséget jelentenek.
– Milyen szerepet szán a helyi közösségeknek a térség fejlesztésében?
– Én abban hiszek, hogy a valódi fejlődés mindig alulról építkezik. A helyi közösségek – önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók – nélkül nincs sikeres fejlesztés. Ezért szeretném erősíteni a párbeszédet a települések között, és azt, hogy a döntéseknél mindig helyben is érezhető legyen: beleszólásuk van a saját jövőjük alakításába.
– Milyen lehetőségeket lát a térség gazdasági megerősítésében?
– Dél-Somogyban óriási potenciál rejlik a mezőgazdaságban, a helyi élelmiszer-feldolgozásban és a turizmusban is. A célom az, hogy ezeket a területeket modernizáljuk, technológiailag fejlesszük, és összekapcsoljuk a helyi vállalkozásokat a piaccal. A kormány gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönző programjai, mint például a Demján Sándor Program vagy a Széchenyi Kártya program, ehhez stabil hátteret biztosítanak. Szeretném elérni, hogy Dél-Somogy ne csak termeljen, hanem értéket is teremtsen – helyben, a helyieknek.
– Ha egyetlen üzenetben kellene összefoglalni, mit üzenne a dél-somogyi embereknek?
– Azt üzenem a dél-somogyi embereknek, hogy van jövőnk itt, helyben. Van erőnk, tudásunk és közösségünk ahhoz, hogy ne csak követni, hanem alakítani tudjuk a változást. Én nem ígéreteket szeretnék osztogatni, hanem közösen dolgozni azért, hogy Dél-Somogy olyan térséggé váljon, ahol jó élni, családot alapítani és dolgozni. Egyet viszont garantálok: ahogy eddig is, ezután is szívvel-lélekkel fogok dolgozni a térségért!