Dél-Somogy legdrágább ingatlana alig 190 misiért a tiéd lehet, méghozzá itt
Emelkednek az ingatlanárak, és ez a növekvő tendencia az egész vármegyét érinti. A legdrágább dél-somogyi ingatlan több mint 11 ezer négyzetméternyi telekkel várja újdonsült tulajdonosát.
A legdrágább dél-somogyi ingatlan nemcsak egy épületet foglal magában
Forrás: ingatlanbazar.hu
Azt gondolnánk, hogy vármegyénk legdrágább ingatlanjait a balatoni régióban találjuk, ami valóban így is van, de akadnak olyan dél-somogyi ingatlanok, amik beszállhatnak a versenybe. Vízváron egy 210 négyzetméteres, 5 szobás ingatlanért mindösszesen 189 000 000 forintot kér tulajdonosa, bár itt valószínűleg az árat a 11 512 négyzetméteres telek dobja meg.
Az ingatlanpiac folyamatosan meg tud minket lepni valamivel, hol az elrugaszkodottan magas ingatlanárakkal, máskor pedig pont az ellenkezőjével. A napokban indított rovatunkban már megtaláltuk Somogy vármegye legdrágább kulipinytóját, most azonban kicsit lejjebb utazunk a térképen, s megvizsgáljuk mi a helyzet Dél-Somogyban.
A legdrágább dél-somogyi ingatlan közel 190 millió forint
Az Ingatlanbazár kínálatát böngészve rábukkantunk egy vízvári ingatlanra, melyért tulajdonosa egy millió forint híján 190 000 millió forintot szeretne kapni. Az ingatlan 12 000 m2 területen fekszik, a Dráva közvetlen közelében, így nem csoda, hogy ennyit kóstál. A hirdető nagyon igyekszik értékesíteni ingatlanát, már-már szinte költői túlzásokba esik a terület jellemzése kapcsán, amit mondjuk a Dráva szerelemesei valóban érezhetnek igaznak.
Ott, ahol a madárdal a hang, az erdő zöld sóhaja az illat, az ég és a víz seregnyi kékje a szín. Szippantson nagyot a nyári hajnal harmatos levegőjéből, járja át lelkét az erdő csendjének magasztos nyugalma, kápráztassa el szemét a gyurgyalagok színkavalkádja, simogassa fülét a fülemüle dala és hagyja, hogy lenyűgözze, amint a vörösarany nap a mélybíbor folyóba hanyatlik alkonytájt
- A minden igényt kielégítő ingatlanegyüttes, három vendégházzal, tágas közösségi térrel, kempingezési lehetőséggel, saját tóval, játszótérrel rendelkezik, így hát nem csoda, hogy ennyit kóstál az ára.
”Van másik” – akad még meredek ajánlat
- Ha azonban nem akarnák végképp elbújni a világ búja és bánata elől, és maradnánk a realitás talaján mindösszesen csak 149,9 millió forintot kell kifizetnünk, hogy álmaink 308 négyzetméteres barcsi otthonába beköltözzünk. Az elegáns kétgenerációs ház dupla garázzsal és üzlethelyiséggel várja új gazdáját, a szobák száma hét és még kandalló is van benne. A telek mindösszesen 958 négyzetméter és a tulajdonos szerint az épületek minden egyes pontja roppant elegáns.
A kétgenerációs ház külső és belső stílusjegyeivel, az ápolt kerttel, a telek városon belüli elhelyezkedésével, a kényelem és az elegancia ritka szerencsés találkozásával igazán kényelmes lakhatást kínál a jövőbeni tulajdonosainak.
Ha a realitás talaján maradnánk
– Nálam nem igazán jellemző az, hogy ilyen elrugaszkodott árakon akarnának a tulajdonosok értékesíteni. Előfordul, hogy magasabb áron szeretnék a tulajdonosok értékesíteni az ingatlanjaikat, de általában már egy javaslattal érkeznek. A legtöbbször valamihez viszonyítanak, valami hasonló árat látnak valahol, és ezzel kalkulálnak. Ezekből és az én javaslataimból – amit az eddigi eladási tapasztalataim alapján látok – állítunk fel egy árat. Azt tapasztalom, hogy a leggyorsabban azok az ingatlanok mennek el, amelyeket sikerül beárazni – mondta el Tóth-Szabóné Vangyia Mónika, az egyik barcsi ingatlaniroda vezetője.
– Nagyon sok múlik egy ingatlan árának meghatározásakor azon, hogy miért akarja eladni azt a tulajdonos. Ez gyakorlatilag megszabja az eladási értéket, de e mellett még sok-sok más tényező is áll. Függ attól, hol van az épület, milyen állapotban van, milyen a környezte, rengeteg minden befolyásolja az árat – tette hozzá az ingatlanközvetítő.
Barcson továbbra is főként a lakásokat keresik, de mostanában családi házak is kerültek értékesítésre. Szulokban, Homokszentgyörgyön és Csokonyavisontán pedig még mindig népszerű a nagyobb családi házak értékesítése, leginkább a német és holland vásárlók körében. – Az ingatlanárak emelkedtek, ez nem kétség. Így eladói oldalról is látom, de a vevők is tapasztalják, mennyivel többet kérnek most a környéken egy adott lakásért, mint egy évvel ezelőtt – mondta el az ingatlanos.