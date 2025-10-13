Dél-Somogy legdrágább ingatlana alig 190 misiért a tiéd lehet, méghozzá itt

Az egyik legdrágább dél-somogyi ingatlan

Forrás: ingatlanbazar.hu

A kétgenerációs ház külső és belső stílusjegyeivel, az ápolt kerttel, a telek városon belüli elhelyezkedésével, a kényelem és az elegancia ritka szerencsés találkozásával igazán kényelmes lakhatást kínál a jövőbeni tulajdonosainak.

Ha a realitás talaján maradnánk

– Nálam nem igazán jellemző az, hogy ilyen elrugaszkodott árakon akarnának a tulajdonosok értékesíteni. Előfordul, hogy magasabb áron szeretnék a tulajdonosok értékesíteni az ingatlanjaikat, de általában már egy javaslattal érkeznek. A legtöbbször valamihez viszonyítanak, valami hasonló árat látnak valahol, és ezzel kalkulálnak. Ezekből és az én javaslataimból – amit az eddigi eladási tapasztalataim alapján látok – állítunk fel egy árat. Azt tapasztalom, hogy a leggyorsabban azok az ingatlanok mennek el, amelyeket sikerül beárazni – mondta el Tóth-Szabóné Vangyia Mónika, az egyik barcsi ingatlaniroda vezetője.

– Nagyon sok múlik egy ingatlan árának meghatározásakor azon, hogy miért akarja eladni azt a tulajdonos. Ez gyakorlatilag megszabja az eladási értéket, de e mellett még sok-sok más tényező is áll. Függ attól, hol van az épület, milyen állapotban van, milyen a környezte, rengeteg minden befolyásolja az árat – tette hozzá az ingatlanközvetítő.

Barcson továbbra is főként a lakásokat keresik, de mostanában családi házak is kerültek értékesítésre. Szulokban, Homokszentgyörgyön és Csokonyavisontán pedig még mindig népszerű a nagyobb családi házak értékesítése, leginkább a német és holland vásárlók körében. – Az ingatlanárak emelkedtek, ez nem kétség. Így eladói oldalról is látom, de a vevők is tapasztalják, mennyivel többet kérnek most a környéken egy adott lakásért, mint egy évvel ezelőtt – mondta el az ingatlanos.