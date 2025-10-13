október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megemlékezés

1 órája

Borzadva nézték végig a pusztítást, melyet a felrobbant lőszerraktár okozott

Címkék#emlékmúzeum#Podravka gyár#háború#hadimúzeum

Egy korábbi együttműködési megállapodásnak köszönhetően ismét találkoztak a horvát, szlovén, bosnyák és magyar veteránok. Az egykori katonák megemlékeztek a délszláv háború borzalmairól.

Györke József

A veteránok Kaproncán megkoszorúzták a körzet hőseinek emlékművét. Következő állomásuk a kaproncai Podravka gyár emlékmúzeuma volt, ahol egy előadás keretében emlékeztek a délszláv háború legnagyobb harci cselekményeire, majd megnézték az ott folyó munkát, s a gyár egy kis ajándékkal kedveskedett a veteránoknak. 

A délszláv háborúra emlékeztek
A délszláv háború borzalmaira emlékeztek a veteránok
Fotó: Györke József

Megtekintették a kaproncai Kápolna hadimúzeumát, Bjelovárban megismerkedtek a harcokban ténylegesen résztvevő, házi készítésű páncélvonattal és autóval, valamint a többi harceszközzel. Borzadva nézték végig azt a pusztítást, melyet a hatalmas felrobbant lőszerraktár vitt végbe. Krizevciben Jadranko Jambrec mutatta be a harcok színhelyét, ahol mécsesekkel emlékeztek az elesett hősökre. Megtekintették az emlékszobát, majd folytatták útjukat Kalnik várához, amit már a törökök is megpróbáltak bevenni. Ezt követően baráti együttlét, beszélgetés következett, majd megajándékozták egymást a résztvevő delegációk. 

Mind a négy nemzet veteránjai helyeztek el koszorút
Fotó: Györke József

Sokat segítettek a nagyatádiak a délszláv háború idején 

Többen megköszönték, hogy Nagyatád mennyi segítséget nyújtott a délszláv háború idején. Hortobágyi Ferenc őrnagy, a nagyatádi 69. harckocsizó veteránok vezetője beszédében megköszönte a többi veterán egyesületnek, hogy nemrég ők nyújtottak segítséget, amikor karavánnyi ruhát, tartós élelmiszert, játékokat hoztak Nagyatád és környéke rászoruló családjai részére. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu