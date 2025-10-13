Borzadva nézték végig a pusztítást, melyet a felrobbant lőszerraktár okozott

A veteránok Kaproncán megkoszorúzták a körzet hőseinek emlékművét. Következő állomásuk a kaproncai Podravka gyár emlékmúzeuma volt, ahol egy előadás keretében emlékeztek a délszláv háború legnagyobb harci cselekményeire, majd megnézték az ott folyó munkát, s a gyár egy kis ajándékkal kedveskedett a veteránoknak.

A délszláv háború borzalmaira emlékeztek a veteránok

Fotó: Györke József

Megtekintették a kaproncai Kápolna hadimúzeumát, Bjelovárban megismerkedtek a harcokban ténylegesen résztvevő, házi készítésű páncélvonattal és autóval, valamint a többi harceszközzel. Borzadva nézték végig azt a pusztítást, melyet a hatalmas felrobbant lőszerraktár vitt végbe. Krizevciben Jadranko Jambrec mutatta be a harcok színhelyét, ahol mécsesekkel emlékeztek az elesett hősökre. Megtekintették az emlékszobát, majd folytatták útjukat Kalnik várához, amit már a törökök is megpróbáltak bevenni. Ezt követően baráti együttlét, beszélgetés következett, majd megajándékozták egymást a résztvevő delegációk.

Mind a négy nemzet veteránjai helyeztek el koszorút

Fotó: Györke József

Sokat segítettek a nagyatádiak a délszláv háború idején

Többen megköszönték, hogy Nagyatád mennyi segítséget nyújtott a délszláv háború idején. Hortobágyi Ferenc őrnagy, a nagyatádi 69. harckocsizó veteránok vezetője beszédében megköszönte a többi veterán egyesületnek, hogy nemrég ők nyújtottak segítséget, amikor karavánnyi ruhát, tartós élelmiszert, játékokat hoztak Nagyatád és környéke rászoruló családjai részére.