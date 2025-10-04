Nagy a baj, ha így néz ki a vizelet

A habos vizelet nem csupán ártalmatlannak tűnő jelenség, ugyanis a demencia jele is lehet, mert gyakran a vesefunkció romlását mutatja. A vizelet habosodásának oka, hogy a vese szűrőfunkciója sérül, emiatt fehérje kerül a vizeletbe. A jelenség háttérben fennálló vesebetegségre utal – írja a Daily Mail cikke.

Akár a demencia jele is lehet a megváltozott, habos vizelet

A demencia jele: drámai folyamatok indulhatnak el az agyban a vesekárosodás miatt

A Karolinska Intézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a vese és az agy egyaránt érzékeny a hajszálerek állapotára. Ha ezek a kis erek károsodnak a vesében, hasonló folyamatok indulhatnak el az agyban is, ami memóriazavar, gondolkodási és nyelvi nehézségek formájában, vagyis a demencia korai jeleiként jelentkezhet. A kutatók szerint ezért a korai kockázatfelmérésbe mindenképpen be kell emelni a szűrést, amely során albumint keresnek a vizeletben.