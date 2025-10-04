október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megfigyelés

52 perce

Nagy a baj, ha így néz ki a vizelet

Címkék#vesefunkció#demencia#probléma

Első ránézésre csupán egy kis változásnak tűnhet, azonban komoly egészségügyi problémára utalhat, ha megváltozik a vizeletünk. Egy új svéd kutatás szerint a demencia jele lehet a szokatlanul habos vizelet.

Sonline.hu

A habos vizelet nem csupán ártalmatlannak tűnő jelenség, ugyanis a demencia jele is lehet, mert gyakran a vesefunkció romlását mutatja. A vizelet habosodásának oka, hogy a vese szűrőfunkciója sérül, emiatt fehérje kerül a vizeletbe. A jelenség háttérben fennálló vesebetegségre utal – írja a Daily Mail cikke

a megváltozott vizelet a demencia jele lehet
Akár a demencia jele is lehet a megváltozott, habos vizelet
Fotó: MW

A demencia jele: drámai folyamatok indulhatnak el az agyban a vesekárosodás miatt

A Karolinska Intézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a vese és az agy egyaránt érzékeny a hajszálerek állapotára. Ha ezek a kis erek károsodnak a vesében, hasonló folyamatok indulhatnak el az agyban is, ami memóriazavar, gondolkodási és nyelvi nehézségek formájában, vagyis a demencia korai jeleiként jelentkezhet. A kutatók szerint ezért a korai kockázatfelmérésbe mindenképpen be kell emelni a szűrést, amely során albumint keresnek a vizeletben. 

A svédek vizsgálatának eredménye az Origo.hu oldalon olvasható. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu