Diák vagy? Így kaphatsz 300.000 Ft-ot!

– Idén is elindítottuk a DDGK ösztöndíjakat pályázatokat! – derült ki a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter tájékoztatójából. Személyes tájékoztatót tartottak a Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Műszaki Technikumban.

A dél-dunántúli régió gépiparhoz kapcsolódó középiskolái indulhatnak a pályázatokon: három tanuló fejenként 300.000 forintot, három oktató 500.000 forintot nyerhet el a teljesítményével.

További információk: https://ddgk.hu/szakkepzes-osztondijak/