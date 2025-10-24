Lehetőség
1 órája
Diák vagy? Így kaphatsz 300.000 Ft-ot!
– Idén is elindítottuk a DDGK ösztöndíjakat pályázatokat! – derült ki a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter tájékoztatójából. Személyes tájékoztatót tartottak a Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Műszaki Technikumban.
A dél-dunántúli régió gépiparhoz kapcsolódó középiskolái indulhatnak a pályázatokon: három tanuló fejenként 300.000 forintot, három oktató 500.000 forintot nyerhet el a teljesítményével.
További információk: https://ddgk.hu/szakkepzes-osztondijak/
