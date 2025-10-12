Jósda és iskolarádió is lesz a nagyatádi gimnáziumban

Október második hetében ismét kampányhangulat uralkodott a nagyatádi Ady Endre Gimnáziumban: lezajlott a hagyományos diákigazgató-választás, ahol három végzős osztály mérte össze kreativitását és közösségi erejét. A hét során látványos bevonulások, kampányfilmek, színes díszítések és kortesbeszédek tették pezsgővé az iskola mindennapjait.

Osztályok versenyeztek a diákigazgatói címért. Fotó: Forrás

A 12. BreakDown, a 12. Haze és a 12. disCo osztályok versenyeztek a diákigazgatói címért. A jelöltek – Török Ádám, Lőczi Simon és Moldoványi Kristóf – mind izgalmas programokat hirdettek.

Jósda, RePont boxok, sportesemények az ígéretek között

Török Ádám (12.BreakDown) kutyaterápiát, jósdát, iskolarádiót és közösségi fejlesztéseket ígért, többek között babzsákokat, új mikrohullámú sütőt és játékautomatát az aulába, valamint a mosdók zárcseréjét és újrahasznosítási pontokat.

Lőczi Simon (12. Haze) a mindennapi kényelmet helyezte előtérbe: RePont boxok, automata, pingpongfelszerelés, higiéniai kellékek és egy év végi falunap szerepelt terveiben.

Moldoványi Kristóf (12. disCo) az együttműködésre és a közösségi döntésekre épített: ötletdobozt, sporteseményeket, udvari ülőhelyeket és tanszerárusítást javasolt az iskolai büfében.

Az igazgató is köszöntötte a diákokat

A kampányhét nemcsak a versengésről, hanem az összetartásról is szólt. A programokat nagy érdeklődés övezte, a tanárok és diákok egyaránt aktívan részt vettek az eseményeken.

– Büszke vagyok arra, hogy egy olyan iskolában dolgozhatom kollégáimmal együtt, ahol olyan tanulók vannak, mint Önök, akik tiszteletben tartották a kampány szabályait. Akik tudtak egymással beszélni, és nem volt vérre menő piszkálódás. Így is lehet. Ne felejtsék el, ha szavazópolgárok lesznek, hogy a demokrácia ünnepe az, hogy meghallgatom a másikat. Segítem a másikat. Örülök a másik sikerének, mert így is lehet – mondta az eredményhirdetés előtt Cseh Tamás Attila, igazgató az Atadhír beszámolója szerint.

Török Ádám, az új diákigazgató

A szoros verseny végül Török Ádám győzelmével zárult, így a 12. BreakDown osztály egy hétre átvette az iskola kulcsát. A vezetőség ugyanakkor két diákigazgató-helyettest is kinevezett, így mindhárom jelölt részese lehet az idei diákigazgatóság munkájának.