október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Spiritus

2 órája

Diakónusszentelésről és jubiláns papokról is tudósítanak

Címkék#pap#egyházmegye#Balás Béla

Lőrincz Sándor

Megjelent a Spiritus legújabb száma. A Kaposvári Egyházmegye huszonhetedik évfolyamába lépett – a magyar egyházmegyékben elsőként alapított – lapjában ezúttal is az elmúlt időszak fontosabb eseményei jelennek meg, gazdag lelki muníciót nyújtva az olvasóknak. A kiadvány egyebek mellett tudósít a pap- és diakónusszentelésről, Balás Béla nyugalmazott főpásztor gyémántmiséjéről, Keczely Károly atya vasmiséjéről, a pápai nuncius andocsi látogatásáról, valamint az egyházmegye oktatási intézményeinek rendezvényeiről is.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu