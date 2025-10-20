Spiritus
Diakónusszentelésről és jubiláns papokról is tudósítanak
Megjelent a Spiritus legújabb száma. A Kaposvári Egyházmegye huszonhetedik évfolyamába lépett – a magyar egyházmegyékben elsőként alapított – lapjában ezúttal is az elmúlt időszak fontosabb eseményei jelennek meg, gazdag lelki muníciót nyújtva az olvasóknak. A kiadvány egyebek mellett tudósít a pap- és diakónusszentelésről, Balás Béla nyugalmazott főpásztor gyémántmiséjéről, Keczely Károly atya vasmiséjéről, a pápai nuncius andocsi látogatásáról, valamint az egyházmegye oktatási intézményeinek rendezvényeiről is.
