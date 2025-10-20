Megérkezett a digitális armageddon: hétfőn reggel leálltak az internet legnagyobb szolgáltatásai

Világszerte leálltak hétfő reggel az internet legnagyobb szolgáltatásai, miután az Amazon Web Services (AWS) súlyos technikai hibát észlelt. A leállás több ezer felhasználót érintett az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és világszerte, és olyan népszerű oldalakat bénított meg, mint a Snapchat, Fortnite, Roblox, Duolingo, Coinbase, Ring, Amazon.com és Alexa.

A hibát először a Downdetector jelezte, amely hirtelen több mint 13 ezer bejelentést regisztrált percek alatt. A legtöbb panasz az amerikai nagyvárosokból – például New Yorkból, Los Angelesből és Chicagóból – érkezett.

A szakértők szerint az eset egy belső rendszerhiba következménye lehet, amely az AWS északi-virginiai adatközpontjából indult. Az Amazon mérnökei dolgoznak a hiba elhárításán, de egyelőre nem ismert a pontos ok. Az eset ismét rámutat arra, mennyire függ az internet az AWS infrastruktúrájától.