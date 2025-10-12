1 órája
Az idős sofőröket jócskán érinti ez a változás - mutatjuk, mi vár rájuk!
Digitális vezetői engedélyeket vezet be minden állampolgár számára az unió, amely 15 évig érvényes lesz. A digitális jogosítvány újdonságokat hozhat, az idős sofőröket is érinti a változás.
Időről időre egyre több szó esik a járművezetéssel kapcsolatos szabályok életbe lépéséről, a digitális jogosítvány bevezetése, elterjedése korosztálytól függetlenül sokakat foglalkoztathat már most.
- Jön a digitális jogosítvány, amely minden autós számára kötelező lesz – így az idősebb sofőröket is érinti. Sokan kíváncsiak, mit jelent ez pontosan számukra, és milyen gyakran kell majd orvosi vizsgálatra járniuk.
- Az Európai Unió döntése szerint 2033-ra minden uniós állampolgár digitális formátumú vezetői engedélyt kap. A cél az adminisztráció csökkentése és a közlekedésbiztonság javítása – számolt be róla a Teol.
- Az új engedély minden korosztály számára kötelező, és 15 évig lesz érvényes, egységesítve a tagállamok eltérő szabályait.
- Az EU nem határozza meg, hogy a digitális jogosítvány megszerzéséhez kötelező lesz-e új orvosi vizsgálat, vagy elegendő az önbevallás a vezetésre való alkalmasságról. Erről minden tagállam maga dönthet. Az új irányelv viszont lehetőséget ad a háziorvosoknak arra, hogy jelentsék a hatóságoknak, ha egy beteg egészségi állapota miatt közúti veszélyt jelenthet.
- A korábbi javaslat, miszerint a 70 év felettieknek ötévente meg kellene újítaniuk jogosítványukat, végül nem lép életbe. Az idősebb autósoknak tehát nem kell gyakrabban vizsgálatra járniuk, de a digitális jogosítvány bevezetése után nekik is kötelező lesz áttérni az új formátumra.
Veszélyes figyelmetlenség
Tamás Zoltán, a kaposvári Tamás Autósiskola Kft. ügyvezetője kérdésünkre szombaton elmondta: a digitalizáció már most átszövi az életünket, s nyilván később újabb változások várhatóak a közlekedésben is. Ettől függetlenül a jövőben ugyanúgy kell készülni a járművezetői engedély megszerzésére, mint manapság: a közlekedési és műszaki ismeretek elsajátítása továbbra is alapelvárás lesz. Rámutatott: a jogosítványt érdemes minél fiatalabb korban, akár már 17 évesen megszerezni.
– A vezetői engedély fontos egy fiatal életében, akárcsak a nyelvtudás vagy az informatikai ismeretek – jegyezte meg. Arról is szólt: egyetért a 70 évesnél idősebbekre vonatkozó szabályokkal. Elég az egészségügyi vizsgálat, s az idősebb sofőrök általában tisztában vannak azzal, hogy meddig ülhetnek a volán mögé. S akik már nem érzik magukat alkalmasnak közlekedésre, azok abbahagyják a vezetést.
– Alapvető elvárás, hogy az embernek legyen meg a saját kontrollja a vezetéssel kapcsolatban – mondta szombaton Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület somogyi elnöke. – Ezzel együtt fontos szerep hárul a családra, ők ugyanis meggyőzhetik az idős embert, hogy adott esetben jobb, ha már nem vezet.
Bizonyos életkorban lassul a reflex, figyelmetlenebb lehet a sofőr, bár az elnök szerint nem lehet általánosítani. Több 80 feletti ismerőse biztonságosan vezet, miközben akadnak olyan 30-as sofőrök, akik figyelmen kívül hagyják a szabályokat, nem vezetnek jól.