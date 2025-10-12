Az idős sofőröket jócskán érinti ez a változás - mutatjuk, mi vár rájuk!

– A vezetői engedély fontos egy fiatal életében, akárcsak a nyelvtudás vagy az informatikai ismeretek – jegyezte meg. Arról is szólt: egyetért a 70 évesnél idősebbekre vonatkozó szabályokkal. Elég az egészségügyi vizsgálat, s az idősebb sofőrök általában tisztában vannak azzal, hogy meddig ülhetnek a volán mögé. S akik már nem érzik magukat alkalmasnak közlekedésre, azok abbahagyják a vezetést.

– Alapvető elvárás, hogy az embernek legyen meg a saját kontrollja a vezetéssel kapcsolatban – mondta szombaton Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület somogyi elnöke. – Ezzel együtt fontos szerep hárul a családra, ők ugyanis meggyőzhetik az idős embert, hogy adott esetben jobb, ha már nem vezet.

Bizonyos életkorban lassul a reflex, figyelmetlenebb lehet a sofőr, bár az elnök szerint nem lehet általánosítani. Több 80 feletti ismerőse biztonságosan vezet, miközben akadnak olyan 30-as sofőrök, akik figyelmen kívül hagyják a szabályokat, nem vezetnek jól.