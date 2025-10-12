október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jogosítvány

24 perce

Az idős sofőröket jócskán érinti ez a változás - mutatjuk, mi vár rájuk!

Címkék#sofőr#állampolgár#digitalizáció

Digitális vezetői engedélyeket vezet be minden állampolgár számára az unió, amely 15 évig érvényes lesz. A digitális jogosítvány újdonságokat hozhat, az idős sofőröket is érinti a változás.

Harsányi Miklós
Az idős sofőröket jócskán érinti ez a változás - mutatjuk, mi vár rájuk!

Fotó: NurPhoto

Időről időre egyre több szó esik a járművezetéssel kapcsolatos szabályok életbe lépéséről, a digitális jogosítvány bevezetése, elterjedése korosztálytól függetlenül sokakat foglalkoztathat már most.

A digitális jogosítvány újdonságokat hozhat, az idős sofőröket is érinti a változás
A digitális jogosítvány újdonságokat hozhat, az idős sofőröket is érinti a változás

 

Orvosi vizsgálat, adminisztráció csökkentése, közlekedésbiztonság javítása, közúti veszélyt jelenthet, háziorvosok

  • Jön a digitális jogosítvány, amely minden autós számára kötelező lesz – így az idősebb sofőröket is érinti. Sokan kíváncsiak, mit jelent ez pontosan számukra, és milyen gyakran kell majd orvosi vizsgálatra járniuk.
  • Az Európai Unió döntése szerint 2033-ra minden uniós állampolgár digitális formátumú vezetői engedélyt kap. A cél az adminisztráció csökkentése és a közlekedésbiztonság javítása – számolt be róla a Teol.
  • Az új engedély minden korosztály számára kötelező, és 15 évig lesz érvényes, egységesítve a tagállamok eltérő szabályait.
  • Az EU nem határozza meg, hogy a digitális jogosítvány megszerzéséhez kötelező lesz-e új orvosi vizsgálat, vagy elegendő az önbevallás a vezetésre való alkalmasságról. Erről minden tagállam maga dönthet. Az új irányelv viszont lehetőséget ad a háziorvosoknak arra, hogy jelentsék a hatóságoknak, ha egy beteg egészségi állapota miatt közúti veszélyt jelenthet.
  •  

Digitális jogosítvány: az idős sofőröket is jócskán érinti a változás - mutatjuk, mi vár rájuk!

 

Veszélyes figyelmetlenség

 Tamás Zoltán, a kaposvári Tamás Autósiskola Kft. ügyvezetője kérdésünkre szombaton elmondta:  a digitalizáció már most átszövi az életünket, s nyilván később újabb változások várhatóak a közlekedésben is. Ettől függetlenül a jövőben ugyanúgy kell készülni a járművezetői engedély megszerzésére, mint manapság: a közlekedési és műszaki ismeretek elsajátítása továbbra is alapelvárás lesz. Rámutatott: a jogosítványt érdemes minél fiatalabb korban, akár már 17 évesen megszerezni. 

– A vezetői engedély fontos egy fiatal életében, akárcsak a nyelvtudás vagy az informatikai ismeretek – jegyezte meg. Arról is szólt: egyetért a 70 évesnél idősebbekre vonatkozó szabályokkal. Elég az egészségügyi vizsgálat, s az idősebb sofőrök általában tisztában vannak azzal, hogy meddig ülhetnek a volán mögé. S akik már nem érzik magukat alkalmasnak közlekedésre, azok abbahagyják a vezetést.

– Alapvető elvárás, hogy az embernek legyen meg a saját kontrollja a vezetéssel kapcsolatban – mondta szombaton Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület somogyi elnöke. – Ezzel együtt fontos szerep hárul a családra, ők ugyanis  meggyőzhetik az idős embert, hogy adott esetben jobb, ha már nem vezet. 

Bizonyos életkorban lassul a reflex, figyelmetlenebb lehet a sofőr, bár az elnök szerint nem lehet általánosítani. Több 80 feletti ismerőse biztonságosan vezet, miközben akadnak olyan 30-as sofőrök, akik figyelmen kívül hagyják a szabályokat, nem vezetnek jól.  

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu