Láthatatlan veszélyek leselkednek már a legkisebbekre is

Nyolcadik alkalommal szervezett Kéklevél fókusznapot az Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központja, amelyre Somogy és Tolna vármegyéből több mint kétszáz pedagógus érkezett. A konferencia idén a kibertérre fókuszált. Arra, hogy milyen veszélyeket és lehetőségeket rejt az oktatás számára. A szervezők célja az volt, hogy segítsék a pedagógusokat eligazodni a digitális világban, és megmutassák, miként lehet tudatosan és biztonságosan beépíteni a digitális eszközöket a mindennapi oktatásba. – Az AI-jal kapcsolatban felmerül bennünk: hogyan helyettesíti az embert, mi a pedagógus feladata? És lesz-e a pedagógusnak feladata? – mondta a konferencia megnyitóján Kis Szilvia Zsuzsanna főosztályvezető.

Digitális világ kihívásai – pedagógusok és szakértők tanácskoztak Kaposváron a kibertérről

Fotó: Muzslay Péter

A digitális világ függővé teszi a gyerekeket

Barcsánszky Péter, az Oktatási Hivatal Rendszerüzemeltetési és Dokumentációs Főosztályának vezetője előadásában arról beszélt, milyen láthatatlan veszélyek leselkednek a gyerekekre a digitális világban. Kiemelte, hogy a kisgyermekek hihetetlenül gyorsan válnak függővé. – Bölcsődébe, óvodába úgy viszik őket a szülők, hogy az autóban hátul, a kezükben vagy a tartóban ott van a tablet. Ha ez nincs náluk, kezelhetetlenné válnak az úton, nem lehet lekötni őket – mondta Barcsánszky Péter, hozzátéve, hogy a függőség feldolgozásához sok családi beszélgetésre van szükség.

Az alfa-generációs gyerekek figyelmét sokkal rövidebb ideig lehet fenntartani

Szigeti Mónika Veronika pszichológus, szaktanácsadó az alfa generációról tartott előadást – vagyis azokról a gyerekekről, akik 2010 és 2025 között születtek. Bemutatta, milyen szülői háttér jellemzi ezt a korosztályt, és milyen pedagógiai módszerekkel tudnak a pedagógusok hatékonyan foglalkozni velük az intézményi környezetben. Kiemelte, hogy ezek a gyerekek egészen más kognitív, pszichológiai és pedagógiai működéssel bírnak, mint a korábbi generációk. – Az alfa-generációs gyerekek figyelmét sokkal rövidebb ideig lehet fenntartani, egyszerre több dolog is érdekli őket, és a tanulás során nagy szükségük van az ingerekre. Ez a működésmód nem feltétlenül illeszkedik a hagyományos pedagógiai módszerekhez – mondta Szigeti Mónika Veronika.