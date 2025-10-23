Díjat kapott Zsömle a magyartarka

A gazdaságban mindenki Rebecának ismeri, aki élete során 65 690 liter tejet adott, laktációnként átlagosan 9 384 litert, napi csúcsteljesítménye pedig elérte a 46,9 litert – valódi példakép a magyar magyartarka állományban.

Díjat kapott Zsömle. Fotó: Facebook

Az elismerést Kovács-Mesterházy Zoltán, a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezető igazgatója, és Kovács Ákos alelnök adta át Lajtos Ágnes ügyvezető igazgatónak.