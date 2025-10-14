október 14., kedd

Tisztújító

Díjözön: kitüntetéseket kaptak a somogyiak - itt a teljes lista!

Címkék#Somogy Vármegyei Polgárőrszövetség#Országos Polgárőr Szövetség#Poór Gyula

Harsányi Miklós

Tisztújító küldöttgyűlést tartott hétvégén Budapesten az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ), három somogyi polgárőr is kitüntetést kapott. 

Újabb öt évre Túrós András lett az OPSZ elnöke, Poór Gyulát, a Somogy Vármegyei Polgárőrszövetség elnökét pedig öt évre az országos szövetség közlekedési alelnökévé választották, megbízatása 2030-ig szól. 

Díjakat is átadtak, a somogyiak közül Kovács Dániel, a Ságvári Polgárőr Egyesület elnöke az Év koordinátora-díjat vette át, Herke Tamás, a Kaposvári Kistérségi Polgárőregyesület elnöke a Polgárőr Arany érdemkereszt elismerést kapta, Pitz Sándor, a Kaposfői Polgárőr Egyesület elnökének a Szent László Érmet adományozták. 

 

 

