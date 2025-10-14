Díjözön: kitüntetéseket kaptak a somogyiak - itt a teljes lista!

Tisztújító küldöttgyűlést tartott hétvégén Budapesten az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ), három somogyi polgárőr is kitüntetést kapott.

Újabb öt évre Túrós András lett az OPSZ elnöke, Poór Gyulát, a Somogy Vármegyei Polgárőrszövetség elnökét pedig öt évre az országos szövetség közlekedési alelnökévé választották, megbízatása 2030-ig szól.

Díjakat is átadtak, a somogyiak közül Kovács Dániel, a Ságvári Polgárőr Egyesület elnöke az Év koordinátora-díjat vette át, Herke Tamás, a Kaposvári Kistérségi Polgárőregyesület elnöke a Polgárőr Arany érdemkereszt elismerést kapta, Pitz Sándor, a Kaposfői Polgárőr Egyesület elnökének a Szent László Érmet adományozták.