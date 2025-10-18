Díjözön: újabb versenyen bizonyítottak a kaposvári diákok – mutatjuk a legfrissebb eredményeket

A SEFAG Zrt. a Somogy Vármegyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával közösen csatlakozott az országos Állatvédelmi Témahét eseményeihez izgalmas programokkal.

A rendezvénysorozat legfőbb célja a tudásmegosztás és szemléletformálás

– Október 17-én folytatódott a programsorozat a kaposvári Erdők Háza Látogatóközpontban, ahol a 3–4. osztályos tanulók 10, egyenként három fős csapata mérte össze tudását egy állatvédelmi verseny keretében – közölte a Sefag Zrt. A vetélkedő 1. helyezettje a Berzsenyi Dániel Evangélikus Általános Iskola - Kaposvár csapata, 2. helyezettje a kaposvári Kinizsi Lakótelepi Tagiskola csapata, 3. helyezettje a Gárdonyi Géza Tagiskola Kaposvár csapata lett.

– A rendezvénysorozat legfőbb célja a tudásmegosztás és szemléletformálás, hiszen gyermekkorban lehet a legeredményesebben megalapozni az állatok iránti felelős gondoskodást – hívták fel a figyelmet.