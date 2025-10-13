október 13., hétfő

Új korszak

28 perce

A lengyeltóti diós is megsínyli az éghajlatváltozást, ezt lépték, hogy legyen elég töltelék a bejglibe

Új korszak kezdődik a diótermesztésben Somogyban. Lengyeltótiban a Juglans Hungária Kft. az elmúlt években nagyszabású fajtaváltásba és technológiai fejlesztésbe kezdett, amellyel a következő években akár háromszoros termésmennyiséget is elérhetnek a térségben.

Lugosi Laura

A cég ültetvénye Közép-Európa egyik legnagyobb összefüggő dióültetvénye, ahol az idei betakarítás már zajlik. Korszerű rázógépekkel kíméletesen gyűjtik be a diót, majd önjáró gépek szedik össze a lehullott termést, amely ezt követően azonnal a helyszíni feldolgozóüzembe kerül. A diótermesztés folyamatában a dió mosása, burokeltávolítása és szárítása közvetlenül a betakarítás után történik, így biztosítható az exportpiacokon elvárt magas minőség.

Modern diótermesztés - Lara ültetvény Lengyeltótiban
Modern diótermesztés - Lara ültetvény Lengyeltótiban 
Forrás: agraragazat.hu

Revolúció a diótermesztésben

A somogyi ültetvényeken évtizedeken keresztül hagyományos magyar tájfajtákat, például a Milotai 10-est termesztették, ám a nemzetközi piaci környezet és a klímaváltozás hatásai miatt egyre sürgetőbbé vált a váltás. A Juglans Hungária Kft. fokozatosan lecseréli az idős állományt olyan intenzív fajtákra, mint például a Lara. Ezek a modern fajták jóval nagyobb terméspotenciállal rendelkeznek, hektáronként akár négy-öt tonna dió is betakarítható velük, ami jelentős előrelépést jelent a korábbi hozamokhoz képest. Kovács Amelita növényorvos, a cég ügyvezetője az Agrárágazatnak nyilatkozva kiemelte: a Milotai 10-es értékes magyar fajta, de a vállalatnál ma már a múltat képviseli, az új telepítések célzottan az intenzív, nagy hozamú fajtákra épülnek.

A fajtaváltással együtt a termesztéstechnológia is megújul. Ez lényegesen sűrűbb telepítést jelent, mint a hagyományos ültetvények esetében, és lehetővé teszi a teljes gépesítést. 

Ugyanakkor az elmúlt évek aszályos időjárása miatt a diótermesztés ma már elképzelhetetlen öntözés nélkül. A lengyeltóti ültetvényen szektorokra osztott, ütemezett öntözési rendszert alakítottak ki, amely a legmelegebb időszakban kétnapos fordulókkal működik. 

LANG7047
Lengyeltótiban tavaly mintegy 150 tonna száraz diót dolgoztak fel
Fotó: Lang Róbert

Lengyeltótiban tavaly mintegy 150 tonna száraz diót dolgoztak fel, de a feldolgozóüzem kapacitása elérheti az évi 500 tonnát is. A fiatal ültetvények termőre fordulásával a vállalat bízik abban, hogy a jelenlegi mennyiség a következő években jelentősen növekedni fog.
A lengyeltóti dióültetvények kapcsán Tóth István kaposvári okleveles növényvédelmi szakmérnök elmondta, hogy az új, külföldről behozott diófajták – például a Lara dió – sikerének hátterében évekig tartó nemesítői munka és nagyüzemi termesztéstechnológia áll. A fajták kizárólag akkor kerülhetnek forgalomba és telepítésre, ha megfelelnek a magyar állami fajtaminősítési rendszer szigorú követelményeinek. Ez a minősítés többek között a betegségekkel szembeni ellenálló képességet és a terméshozamot is vizsgálja. A szakember hozzátette, hogy a lengyeltóti ültetvényeken integrált növényvédelmi rendszert alkalmaznak, rendszeres permetezéssel és szakszerű felügyelettel. Ennek köszönhetően biztosítható a károsítómentesség és a magas terméshozam, ami exportpiacokon is megállja a helyét. A Lara dió így jó termőképességével és a tudatos termesztéssel kombinálva képes kiemelkedő eredményeket adni a hagyományos fajtákhoz képest.

 

 

