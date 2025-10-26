Lehúzhatják a rolót a multik? Hamarosan ez lehet a legnépszerűbb diszkont

Aki betért a Brutál Diszkont valamelyik üzletébe, annak rögtön feltűnik a raktárszerű környezet. Nincs letisztult dizájn, nincs jól megkomponált vásárlói élmény – viszont van alacsony ár, gyors kiszolgálás, és funkcionális választék. A cél az, hogy gyorsan és lehetőleg olcsón megúszni a napi bevásárlást. A nyitvatartási idő is a rohanó vevőket szolgáljaki, mert reggel 6-tól akár este 11-ig is nyitva lehetnek egyes üzletek, így a munka előtti vagy utáni gyors bevásárlások is beleférnek, írta meg a mindmegette.hu. Retteghet a Lidl, Penny vagy az Aldi?

A Brutál Diszkont piacot akar hódítani

Fotó: MW

A diszkontok új modellje

A cég üzleti modellje azon alapul, hogy közvetlenül, nagy tételben vásárolnak európai gyártóktól és forgalmazóktól. Így elkerülik a magyar nagykereskedőket, és márkás termékeket kínálnak lényegesen alacsonyabb áron.

Ez különösen igaz a háztartási vegyiáruka és a kozmetikumokra:

Mosószerek

Öblítők

Tusfürdők

Tisztítószerek

Ezek gyakran az ismert bolti ár töredékéért kaphatók, hogy termékek nem hamisítványok, hanem valódi márkás áruk – csak más EU-s piacokról származnak.

A kínálat nem állandó, de az árak meggyőzőek

A Brutál Diszkontnál nem biztos, hogy mindig ugyanazt a terméket találod a polcon. A kínálat beszerzésfüggő, így gyorsan változhat. Viszont amit találsz, az szinte mindig a megszokottnál olcsóbb – és ha máshol mégis jobb árat látsz, árgaranciát kínálnak: a különbözet kétszeresét visszatérítik.

A városi túlélőbolt koncepciója

A Brutál Diszkont formátuma jól illeszkedik a mai vásárlói igényekhez. Az úgynevezett „városi túlélőbolt” koncepció olyan helyeken tud különösen jól működni, ahol nincs közel nagy diszkont, vagy ahol a vásárlók kifejezetten idő- és árérzékenyek.

Vidéki terjeszkedés csak távlati cél

Bár a lánc még nem rendelkezik országos lefedettséggel, Budapesten már 15 üzletet működtetnek, írta meg a Pénzcentrum. A vidéki terjeszkedés azonban távlati céljuk, így hanem nem is túl hamar, de Kaposváron is megjelenhetnek.