Drágulás - csökkenés

Dízel, benzin árak: pénteken újabb meglepetés vár a kutakon!

Harsányi Miklós
Dízel, benzin árak: pénteken újabb meglepetés vár a kutakon!

– Pénteken sem változnak a nagykereskedelmi árak a benzin és a gázolaj tekintetében sem – közölte csütörtökön a holtankoljak.hu. – A kiskereskedelmi árakban azonban ma tapasztalhatunk változást a kutakon, jellemzően kisebb mértékű csökkenést.

Ma a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon: 95-ös benzin: 590 Ft/liter, gázolaj: 594 Ft/liter. 

 

