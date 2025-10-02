Drágulás - csökkenés
33 perce
Dízel, benzin árak: pénteken újabb meglepetés vár a kutakon!
– Pénteken sem változnak a nagykereskedelmi árak a benzin és a gázolaj tekintetében sem – közölte csütörtökön a holtankoljak.hu. – A kiskereskedelmi árakban azonban ma tapasztalhatunk változást a kutakon, jellemzően kisebb mértékű csökkenést.
Ma a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon: 95-ös benzin: 590 Ft/liter, gázolaj: 594 Ft/liter.
