Változás

1 órája

Dízelesek, változás: szerdán így módosul a gázolaj ára!

Címkék#gázolaj ár#Holtankoljak#átlagár

Harsányi Miklós

– A héten szerdán már csak a gázolaj nagykereskedelmi ára csökken bruttó 2 forinttal – számolt be kedden a holtankoljak.hu. – A benzin beszerzési ára ezúttal nem változik. A tegnapi árcsökkenés után ma reggel az alábbi átlagárakon tankolhatunk. 

Átlagárak kedden: 95-ös benzin: 582 Ft/liter, gázolaj: 586 Ft/liter.

 

