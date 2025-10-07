Dízelesek, változás: szerdán így módosul a gázolaj ára!

– A héten szerdán már csak a gázolaj nagykereskedelmi ára csökken bruttó 2 forinttal – számolt be kedden a holtankoljak.hu. – A benzin beszerzési ára ezúttal nem változik. A tegnapi árcsökkenés után ma reggel az alábbi átlagárakon tankolhatunk.

Átlagárak kedden: 95-ös benzin: 582 Ft/liter, gázolaj: 586 Ft/liter.