Változás
57 perce
Dízelesek, változás: szerdán így módosul a gázolaj ára!
– A héten szerdán már csak a gázolaj nagykereskedelmi ára csökken bruttó 2 forinttal – számolt be kedden a holtankoljak.hu. – A benzin beszerzési ára ezúttal nem változik. A tegnapi árcsökkenés után ma reggel az alábbi átlagárakon tankolhatunk.
Átlagárak kedden: 95-ös benzin: 582 Ft/liter, gázolaj: 586 Ft/liter.
